Як повідомили у Пошуково-рятувальній волонтерській асоціації Sarva, 11-річна Соломія Веклич зникла у суботу, 20 липня, у Раві-Руській. До пошуків дитини залучили понад 500 людей, кінологів, прикордонників.

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Дівчинка не розмовляє

Дівчинка худорлява та була одягнена у сіру майку та шорти у смужку. За даними волонтерів, дівчинка не розмовляє та потребує медичної допомоги.



У день зникнення дівчинка була одягнена у сіру майку та шорти у смужку / Фото поліції

У Нацполіції Львівщини повідомили, що станом на ранок 23 липня Соломію Веклич не знайшли. Про зникнення Соломії заявила її мама. За її словами, 20 липня о 15:00 дочка вийшла з дому та досі не повернулась.

Поліцейські разом з рятувальниками, прикордонниками, волонтерами прочісують ліс та всі прилеглі території, опитують людей. Також до пошуків залучили водолазів, спеціалістів з квадрокоптерами та кінологів з собаками.

Важливо! Усіх, хто бачив 11-річну Соломію Веклич, просять звертатись у поліцію (оперативна лінія 102).