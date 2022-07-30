Звичайно, представники Великої сімки розуміли, де вони перебувають і що може статися та реагували на всі сигнали. Однак вони бачили оптимізм українців та нашу віру у перемогу. Про це в ефірі 24 каналу розказав речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він додав, що тривожний настрій, безумовно, є у всіх.

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Ми розуміємо, що реалії війни нікуди не поділися, тому постійно наголошуємо, що ризик та ймовірність завдання ракетних ударів по Одесі та області залишаються дуже високими,

– констатував речник ОВА.

Він наголосив, що сигнали повітряної тривоги лунають недаремно, адже ворог може атакувати, як і з акваторії Чорного моря, де розташовані кораблі з "Калібрами", і з території тимчасово окупованого Криму, і літаками російської авіації.

Братчук пояснив, що усіма важкими подіями та новинами ворог намагається ввести нас у потрібний йому емоційний стан, в якому нами рухатимуть насамперед злість та гнів. Однак, як би важко не було, нам потрібно втриматися, щоб не уподібнюватися окупантам.

Ситуація в Одеському порту

Братчук загадав і про пожежу в Одеському порту, яка сталася 28 липня. Він наголосив, що вона не пов'язана з обстрілами. Зараз дуже спекотна погода, і саме це, можливо, стало причиною пожежі. Постраждалих, на щастя, немає.

З хороших новин – в порту Одеси зараз стоять 16 кораблів із зерном, деякі з низ завантажені ще з 24 лютого. З них 10 кораблів готові вирушати на Босфор, вони чекають лише "зеленого світла" для гуманітарних зернових коридорів від гарантів – ООН та Туреччини.

Сподіваюся, що найближчими днями, а можливо й трохи раніше, ці кораблі морем рушать до країн, яких ми, Україна, рятуємо від голоду,

– підсумував Братчук.

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