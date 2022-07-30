Конечно, представители Большой семерки понимали, где они находятся, понимали, что может произойти, и реагировали на все сигналы. Однако они видели оптимизм украинцев и нашу веру в победу. Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он добавил, что тревожное настроение, безусловно, есть у всех.

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Мы понимаем, что реалии войны никуда не делись, поэтому постоянно подчеркиваем, что риск и вероятность нанесения ракетных ударов по Одессе и области остаются очень высокими,

– констатировал спикер ОВА.

Он подчеркнул, что сигналы воздушной тревоги раздаются не зря, ведь враг может атаковать, как и с акватории Черного моря, где расположены корабли с "Калибрами", так и с территории временно оккупированного Крыма, и самолетами российской авиации.

Братчук объяснил, что всеми тяжелыми событиями и новостями враг пытается ввести нас в нужное ему эмоциональное состояние, когда нами будут управлять, прежде всего, злость и гнев. Однако, как бы трудно ни было, нам нужно удержаться, чтобы не уподобляться оккупантам.

Ситуация в Одесском порту

Братчук вспомнил и о пожаре в Одесском порту, который произошел 28 июля. Он подчеркнул, что он не связана с обстрелами. Сейчас очень жаркая погода, и именно это, возможно, послужило причиной пожара. Пострадавших, к счастью, нет.

Из хороших новостей – в порту Одессы сейчас стоят 16 кораблей с зерном, некоторые из них загружены еще с 24 февраля. Из них 10 кораблей готовы отправляться на Босфор, они ждут только "зеленого света" для гуманитарных коридоров от гарантов – ООН и Турции.

Надеюсь, что в ближайшие дни, а возможно и чуть раньше, эти корабли по морю отправятся в страны, которых мы, Украина, спасаем от голода,

– подытожил Братчук.

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