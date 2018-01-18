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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР НЕГОДА В УКРАЇНІ

Посол Росії у США після обрання Трампа отримав кругленьку суму в доларах, – BuzzFeed

14:19, сьогодні 1347 Читать новость на русском
Після обрання Трампа Сергій Кисляк отримав переказ на свій рахунок сумою у 120 тисяч доларів
Після обрання Трампа Сергій Кисляк отримав переказ на свій рахунок сумою у 120 тисяч доларів

Міністерство юстиції США та команда спецпрокурора Роберта Мюллера, які ведуть розслідування щодо потенційного впливу Росії на американські вибори у 2016 році, розпочали перевірку підозрілих фінансових транзакцій між російською владою та представниками бізнесу у Сполучених Штатах.

Так, банк Citibank повідомив уряду США про один із таких переказів, згідно якого екс-посол Росії в США Сергій Кисляк, який контактував Майклом Флінном та Джаредом Кушнером, через десять днів після обрання Дональда Трампа президентом США отримав 120 тисяч доларів, повідомляє BuzzFeed.

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Ця транзакція була позначена як заробітна плата, але не відповідала закономірностям попередніх платежів, пояснили банкіри.

А через п'ять днів після інавгурації Трампа хтось спробував зняти з рахунку посольства 150 тисяч доларів, однак банк російського відомства заблокував транзакцію, розповідає видання про іншу підозрілу операцію.

Із 8 березня по 7 квітня 2014 року банкіри сповістили про майже на 30 чеків на загальну суму близько 370 тисяч доларів, спрямованих співробітникам посольства. Ті перевели їх у готівку одразу після отримання, через що відстежити, куди пішли гроші, практично неможливо,
– зауважують журналісти.

Працівники банку закцентували увагу на тому, що в минулому не отримували аналогічних платежів і що транзакції відбувалися в період вирішального референдуму про відокремлення Криму від України і входження півострова до складу Росії.

Окрім цього, посольство Росії у Вашингтоні з 2013 року по березень 2017-го перевело більше 2,4 млн доларів невеликим ремонтним компаніям, якими керує російський емігрант. Банкіри повідомили американському Міністерству фінансів, що не вважають ці транзакції пов'язаними з виборами, але звернули на них увагу, оскільки компанії здалися надто маленькими для виконання масштабних робіт в посольстві, а гроші були швидко переведені в готівку або на інші рахунки, йдеться далі.

По кожній із транзакцій Citibank, що обслуговує рахунки російського посольства, відправляв "звіт про підозрілу активність" у відділ фінансових злочинів Мінфіну США, додає BuzzFeed. Самі по собі ці звіти не є доказом злочину, оскільки розвідувальні і дипломатичні джерела, вивчивши ці транзакції для видання, заявили, що "гроші могли використовуватися правомірно, наприклад, на поїздки, бонуси або пенсійні виплати", підсумовують автори матеріалу.

Читайте також: Адвокат Трампа подав до суду на BuzzFeed та компанію, яка створила "російське досьє"

Теги: гроші Новини Росії Новини політики США Вибори у США
Джерело: 24 Канал
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