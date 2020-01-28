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      Потенциал индустрии моды в Украине: почему брендам стоить искать новые подходы

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      Новые подходы в украинской индустрии моды / Інформатор

      Управлять бизнесом в фэшн-секторе – дело не из легких.

      Эта отрасль ныне характеризуется высокой концентрацией конкурентов, а также очень стремительной сменой тенденций и их структуры. Например, помимо полномасштабной диджитализации, произошли существенные сдвиги в поведении потребителя. Согласно результатам исследований Statista, за последние три года одна третья покупателей пересмотрела свои взгляды на культуру потребления, опираясь на социально-экологические ценности. Сегодня мы стали свидетелями того, как зарождается новый тренд: культура потребления определяет систему ценностей потребителя, помогает ему правильнее выражать свои убеждения.

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      Клиенты начали обращать внимание на бренды со схожей и понятной именно для них философией и историей, взглядами на стильность и практичность. Такие тенденции создают новое окно возможностей для молодых и начинающих украинских дизайнеров. Крайне важно брать на вооружение современные веяния, дабы правильно удовлетворить потребность клиентов в индивидуальности и аутентичности. Большинство международных ритейл-компаний уже начали оперативно адаптироваться под новые направления в ведении бизнеса, и активно обновляют свой ассортимент, привлекают свежие лица и нишевые бренды из развивающихся стран.

      Международная аудитория все более активно и положительно реагирует на украинские бренды. Постепенно увеличивается рост их узнаваемости на международных неделях моды, в престижных магазинах. Украинская локальная мода все же стала релевантной для зарубежа, смогла проявить свою уникальность и аутентичность.

      Стоит признать, что креативность и ДНК бренда – нынче не единственные компоненты успеха и сильные стороны, которые приносят ощутимое отличие от массы других лейблов. Офлайн и онлайн ритейлеры ожидают от партнерства с иностранными марками минимум рисков и проблем, и стремятся именно к этому. Большинство из них получает один лишь шанс правильно заявить о себе, поддержав важный критерий современности – осознанность потребления и работы бренда.

      Высокие стандарты, например, требования к качеству и процессу производства продукции должны быть разработаны с самого начала основания компании. Такой пакет требований и условий должен оставаться неизменным, поскольку доход бренда для ритейлеров остается показательным КРІ в принятии решения относительно участия его в новом модном марафоне. Становится проще выделить органические инвестиции на индивидуальные партнерства, нежели потратить большую сумму на шоу или услуги PR агентства.

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      Выбор целевых офлайн- и онлайн-ритейлеров должен основываться исходя из потенциала рынка, на который будет выводиться бренд, а именно – его ценообразование и запрос на данный товар. Ведь невозможно создать одно общее предложение и стратегию для вывода продукции на новый рынок и пользоваться ею для разных видов сотрудничества.

      Я сотрудничала с мировыми компаниями и брендами, такими как: JOOP!, TOM TAILOR GROUP, ZALANDO SE, а также основала компанию GILDEHAUS. Потенциал индустрии моды в Украине заключается не только в оригинальности дизайна, но и в самом процессе производства. С момента начала действия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в Украине заметно выросла ценность локальной промышленности. Страна теперь рассматривается потенциальными инвесторами не только как рынок сбыта товара, но и как основное направление для открытия производства на ее территории.

      Украинские производители привлекают иностранных стейкхолдеров своим мастерством, оперативными сроками осуществления доставок и умением соблюдать этические стандарты ведения бизнеса в условиях относительно низкой оплаты труда, в отличие от таких стран как, Бангладеш, Камбоджа и Турция. Однако, украинским производителям стоит стремиться к еще большей узнаваемости и развивать конкурентоспособность, инвестируя в современные технологии и оборудование. Демонстрируя тем самым своей целевой аудитории рентабельность и ликвидность.

      На сегодняшний день недели моды постепенно теряют свою востребованность, равно как шоурумы и выставки поставщиков. Бренды вынуждены искать новые платформы сбыта и презентации продукции, включая возможности, предоставляемые цифровыми инновациями. Например, популярность набирают диджитал-платформы и сети поставщиков, такие как сеть Foursource, представленная в 90 странах с более чем 30,000 компаний. Платформа предоставляет возможность компаниям презентовать свои производства.

      Размещение профиля бренда или дизайнера на странице Foursource помогает повысить доверие среди потенциальных партнеров. Информация о вас на подобном сервисе позволяет донести до аудитории детальную информацию о бренде и возможностях производства, ассортиментной матрице и информации о минимальном заказе. Это определенный кредит доверия и гарантия гармоничного появления на международном рынке. Также Foursource позволяет вам легче познакомить потенциальную аудиторию бренда с вашим продуктом текущими проектами, и даже воссоздать виртуальный шоурум, а также служит каналом коммуникации с брендами и покупателями.

      Для правильного выхода и позиционирования украинского бренда на международный рынок очень важно сосредоточиться не только на изготовлении уникального продукта. Описание и формирование ДНК бренда, акцентирование на качестве и ценообразовании продукта, стандартизирование процессов поставок и цифровых решений по коммуникации с клиентами, инвесторами и байерами – вот, что должно быть на первом месте при создании качественного бренда. Влияет также и окружение правильными людьми, которые разделяют и понимают видение и стратегию развития компании.

      Немаловажной является и платформа для развития и начала бизнеса. В Берлине, например, заложен фундамент для развития сильных стартапов. Молодые и развивающиеся компании одной отрасли тесно между собой взаимосвязаны. Менторы, на основе личного опыта, предоставляют уникальные знания и советы по ключевым бизнес-решениям. В настоящее время в Украине отсутствует сильное подобное комьюнити. Учитывая довольно небольшой размер украинской индустрии моды, появление такой платформы стало бы выгодным всем: дизайнеры регулярно бы обменивались опытом, поддерживали бы друг друга в поиске решений для создания мощного локального фэшн-сообщества.

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      Автор: Сабріна Гільдехаус
      Теги: Новини України Стиль і мода Публікації Мода Бізнес
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