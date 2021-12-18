Під час масштабної спецоперації правоохоронці затримали лідерів та учасників банди. Слідство встановило, що вони викрадали людей, чинили насильство та "вибивали" з потерпілих гроші. У разі несплати – погрожували вбивством.
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Що відомо про злочини банди
Зловмисники викрали місцевого підприємця, який займається ремонтом комп'ютерів. Його катували та пограбували. В іншого мешканця регіону учасники банди вимагали майже 40 тисяч доларів за повернення вигаданого боргу. При цьому чоловіку погрожували фізичною розправою з його родиною.
Крім того, зловмисники намагались "вибити" 1 мільйон гривень в жінки. Вони психологічно тиснули на свою жертву та погрожували насильством.
СБУ затримала банду, яка катувала людей
В угрупованні був колишній міліціонер
До складу угруповання входило 8 осіб. Серед них – колишній міліціонер, якого звільнили з правоохоронних органів у 2015 році.
Зловмисникам повідомили про підозри за 4 статтями:
- незаконне позбавлення волі або викрадення людини,
- грабіж,
- розбій,
- вимагання.
Суд вже обрав злочинцям запобіжний захід – тримання під вартою.
Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють інших причетних до банди.
Проти зловмисників відкрили 4 статті