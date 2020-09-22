В українських притулках для постраждалих від насильства бракує місць: причина
У 17 областях України та в Києві працюють 32 притулки для постраждалих людей від домашнього насильства. Однак їх недостатньо. Окрім того, у період пандемії коронавірусу потрапити у такі притулки стало складніше.
Усе тому, що необхідною умовою для заселення в притулок є здача тесту на коронавірус. Деякі люди просто не мають фінансової можливості оплатити його. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Укрінформ.
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Через те, що в 7 областях України немає притулків для постраждалих від домашнього насильства, місць у наявних – бракує.
За словами Денісової, у першому півріччі 2020 року до Офісу омбудсмена звернулася 31 тисяча українців, яка зіткнулася з насильством. У 2019 році таких людей було на 16 тисяч більше – 47 тисяч.
Що відомо про ситуацію з домашнім насильством в Україні
- В Україні суттєво зросла кількість жертв домашнього насильства. На гарячу лінію "102" звернулися понад 100 тисяч українців. Цей показник на 40% більший, аніж у 2019 році.
- Міністерство цифрової трансформації та МВС запустили серіал для боротьби з домашнім насильством. У ньому розповідатимуть, яким воно буває та до кого звертатися за допомогою.
- 17 липня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про збільшення штрафів за вчинення домашнього насильства. Він передбачає штраф для насильника від 17 до 68 тисяч гривень.
- Міністерство юстиції пропонує виплачувати жертвам насильства компенсацію. Вона становитиме 40% прожиткового мінімуму.
- 21 вересня Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо протидії насильства над жінками.