У 17 областях України та в Києві працюють 32 притулки для постраждалих людей від домашнього насильства. Однак їх недостатньо. Окрім того, у період пандемії коронавірусу потрапити у такі притулки стало складніше.

Усе тому, що необхідною умовою для заселення в притулок є здача тесту на коронавірус. Деякі люди просто не мають фінансової можливості оплатити його. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Укрінформ.

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Через те, що в 7 областях України немає притулків для постраждалих від домашнього насильства, місць у наявних – бракує.

За словами Денісової, у першому півріччі 2020 року до Офісу омбудсмена звернулася 31 тисяча українців, яка зіткнулася з насильством. У 2019 році таких людей було на 16 тисяч більше – 47 тисяч.

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Що відомо про ситуацію з домашнім насильством в Україні