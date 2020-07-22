У випуску програми "Pro новини" за 22 липня – у Києві у костелі Святого Олександра відбулася церемонія прощання з військовим медиком Миколою Іліним. Героя з позивним "Естонець" підступно вбили бойовики. Вчора луцький терорист 12 годин утримував заручників. Втім командував спецоперацією зі звільнення заручників Арсен Аваков, хоча терористами мав би опікуватися не голова МВС, а голова СБУ.

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Карантин в Україні продовжили до 31 серпня. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду. Заходи безпеки і надалі будуть адаптивним, тобто, суттєві обмеження зберігатимуться, посилюватимуться або скасовуватимуться в областях залежно від рівня захворюваності.

Артем Овдієнко розповів, чому не варто чекати на швидку появу вакцини від коронавірусу і чому вона не стане нам панацеєю, навіть якщо з'явиться.