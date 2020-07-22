В выпуске программы "Pro новости" за 22 июля – в Киеве в костеле Святого Александра состоялась церемония прощания с военным медиком Николаем Илиным. Героя с позывным "Эстонец" коварно убили боевики. Вчера луцкий террорист 12 часов удерживал заложников. Впрочем командовал спецоперацией по освобождению заложников Арсен Аваков, хотя террористами должен заниматься не глава МВД, а глава СБУ.

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