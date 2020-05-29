У випуску програми "Pro новини" за 29 травня – радник міністра внутрішніх справ прокоментував, чи Аваков має нести політичну відповідальність за стрілянину в Броварах. Фракція "Голос" у Верховній Раді наполягає на звільненні з посади міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про це 24 каналу сказала Олександра Устінова.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:

У місті Бровари, що на Київщині сталася масова стрілянина. У ній взяли участь приблизно 100 людей. Вони займаються пасажирськими перевезеннями. Поліція кваліфікувала цей випадок, як хуліганство.

Експерт з реформ поліції центру політико-правових реформ Євген Крапивін та експерт Асоціації моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів

Михайло Каменєв розповіли, чи реально реформувати поліцію і наскільки великий там вплив Авакова.