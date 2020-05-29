В выпуске программы "Pro новости" за 29 мая – советник министра внутренних дел прокомментировал, что Аваков должен нести политическую ответственность за стрельбу в Броварах. Фракция "Голос" в Верховной Раде настаивает на увольнении с должности министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом 24 каналу сказала Александра Устинова.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале:

В городе Бровары Киевской области произошла массовая стрельба. В ней приняли участие примерно 100 человек. Они занимаются пассажирскими перевозками. Полиция квалифицировала этот случай как хулиганство.

Эксперт по реформам полиции центра политико-правовых реформ Евгений Крапивин и эксперт Ассоциации мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов Михаил Каменев рассказали, реально ли полицию и насколько велико там влияние Авакова.