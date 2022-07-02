Кращою ситуація поки не стане

Про це 24 каналу розповів віцепрезидент з економічної освіти Київської школи економіки Олег Нів'євський. Він зауважив, що на тлі відносної нестачі продукції у світі, додатково є й фактор Росії та блокування українських портів.

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За його словами, у такій ситуації кожна тонна українського зерна є важливою і може впливати на світову продовольчу безпеку. Є країни, які дуже сильно залежать від нашого зерна – це Єгипет, Ємен, Сирія, Ліван. Наразі там дуже серйозна проблема з продовольством, особливо це стосується Ємену.

Там ситуація насправді дуже серйозна і ледь не катастрофічна. І кращою вона не буде. З огляду на те, що зараз відбувається,

– розказав Олег Нів'євський.

Споживачів у країнах, де продовольча криза вже стала помітною, відчувають подвійний ефект. По-перше, продукція подорожчала, бо світові ціни пробили стелю насамперед через агресію Росії, а, по-друге, її стало менше.

Таким чином повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало причиною подвійного удару у контексті продовольчої кризи. За словами експерта, якби цієї агресії з боку Росії не було, ціни також виросли б, але не настільки.

"Ми можемо подивитися динаміку цін, і саме в день, коли Росія вторглася до України, 24 – 25 лютого, ціни злетіли на 30 відсотків", – констатував Нів'євський.

Ринок відреагував таким чином вже на наступний день після початку повномасштабної війни. А коли окупанти почали блокувати порти, ціни почали зростати ще більше. Відтак, у червні вони стали вдвічі вищими, аніж були до війни.

Олег Нів'євський розповів про ситуацію з продовольчою кризою у світі: дивіться відео