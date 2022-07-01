Україна втрачає мільйони доларів

Про це 24 каналу розповіла Ольга Трофімцева – пані посол з особливих доручень при МЗС України. За її словами, перші конкретні оцінки експертів почали звучати ще на весні, і з того часу не змінилися. Мова йде про приблизно 170 мільйонів доларів недоотриманої валютного виторгу через блокування роботи морських портів.

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Крім того, у червні 2022 року в порівнянні з тим самим періодом минулого року, експорт Україною зернових зменшився вдвічі. Це вказує на те, що попри всі спроби використовувати автомобільний та залізничний транспорт для експорту зерна, ані українська, ані європейська наземна інфраструктура "фізично не витягує".

Критично важливо розв'язувати зернове питання

Також Трофімцева пояснила, що липень – дуже важливий місяць для зернового та аграрного бізнесу, бо він розпочинає новий маркетинговий рік.

Відповідно зараз всі підбивають підсумки минулого маркетингового року. До речі, він все одно був дуже непоганим для українського агроекспорту. Ми вивезли понад 60 мільйонів тонн зернових, і це дуже круто. Це величезний результат, не зважаючи на ці 4 місяці війни,

– розповіла пані посол.

Вона додала, що наближається новий сезон і восени зернове питання стане дуже критичним. Це розуміють всі – і безпосередньо українські аграрії, і держава, і наші міжнародні партнери.

Саме тому зараз особливо активізувалися перемовини щодо розблокування портів для вивозу зерна з посередництвом Туреччини. Трофімцева повідомила, що турецька сторона навіть анонсувала телефонні перемовини між президентом України Володимиром Зеленським та очільником ворожої Росії Путіним.

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За її словами, якщо у цьому процесі відбудеться якийсь прогрес, можливо, найближчими тижнями можна буде очікувати якихось конкретних кроків.

Але я залишаюся тут стримано оптимістичною, бо мова йде про Росію, і я, чесно кажучи, не схильна довіряти словам країни-терориста,

– зауважила Ольга Трофімцева.

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