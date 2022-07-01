Украина теряет миллионы долларов

Об этом 24 каналу рассказала Ольга Трофимцева – госпожа посол по особым поручениям при МИД Украины. По ее словам, первые конкретные оценки экспертов начали звучать еще весной, и с тех пор не изменились. Речь идет о примерно 170 миллионах долларов недополученной валютной выручки из-за блокирования работы морских портов.

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Кроме того, в июне 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, экспорт Украиной зерновых уменьшился вдвое. Это указывает на то, что, несмотря на все попытки использовать автомобильный и железнодорожный транспорт для экспорта зерна, ни украинская, ни европейская наземная инфраструктура "физически не извлекает".

Критически важно решать зерновой вопрос

Также Трофимцева пояснила, что июль – очень важный месяц для зернового и аграрного бизнеса, потому что начинает новый маркетинговый год.

Соответственно сейчас все подводят итоги прошедшего маркетингового года. Кстати, он все равно был очень хорош для украинского агроэкспорта. Мы вывезли более 60 миллионов тонн зерновых, и это очень круто. Это огромный результат, несмотря на эти 4 месяца войны,

– рассказала госпожа посол.

Она добавила, что близится новый сезон и осенью зерновой вопрос станет очень критическим. Это понимают все – и напрямую украинские аграрии, и государство, и наши международные партнеры.

Именно поэтому сейчас особенно активизировались переговоры по разблокированию портов для вывоза зерна с посредством Турции. Трофимцева сообщила, что турецкая сторона даже анонсировала телефонные переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой вражеской России Путиным.

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По ее словам, если в этом процессе произойдет некий прогресс, возможно, в ближайшие недели можно будет ожидать каких-либо конкретных шагов.

Но я остаюсь здесь сдержанно оптимистичным, потому что речь идет о России, и я, честно говоря, не склонна доверять словам страны-террориста.

– заметила Ольга Трофимцева.

Ольга Трофимцева рассказала, сколько теряет Украина из-за блокады зерна Россией: смотрите видео