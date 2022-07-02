Лучшей ситуация пока не станет

Об этом 24 каналу рассказал вице-президент по экономическому образованию Киевской школы экономики Олег Нивьевский. Он отметил, что на фоне относительной нехватки продукции в мире дополнительно является и фактор России и блокирование украинских портов.

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По его словам, в такой ситуации каждая тонна украинского зерна важна и может влиять на мировую продовольственную безопасность. Есть страны, очень сильно зависящие от нашего зерна – это Египет, Йемен, Сирия, Ливан. Пока там очень серьезная проблема с продовольствием, особенно это касается Йемена.

Там ситуация действительно очень серьезная и едва ли не катастрофическая. И лучше она не будет. Учитывая, что сейчас происходит,

– рассказал Олег Нивьевский.

Потребителей в странах, где продовольственный кризис уже стал заметным, испытывают двойной эффект. Во-первых, продукция подорожала, потому что мировые цены пробили потолок прежде всего из-за агрессии России, а, во-вторых, ее стало меньше.

Таким образом, полномасштабное вторжение России в Украину стало причиной двойного удара в контексте продовольственного кризиса. По словам эксперта, если бы этой агрессии со стороны России не было, цены тоже выросли бы, но не настолько.

"Мы можем посмотреть динамику цен, и именно в день, когда Россия вторглась в Украину, 24-25 февраля, цены взлетели на 30 процентов", – констатировал Нивьевский.

Рынок отреагировал, таким образом, уже на следующий день после начала полномасштабной войны. А когда оккупанты начали блокировать порты, цены начали расти еще больше. Следовательно, в июне они стали вдвое выше, чем были до войны.

Олег Нивьевский рассказал о ситуации с продовольственным кризисом в мире: смотрите видео