Профессии будущего: как изменится мир

Все мы задаем себе вопрос: чего ожидать от будущего? Он актуален для каждого из нас, потому что вызовы будут возникать перед всеми, независимо от возраста и рода занятий.

Поэтому следить за трендами глобального рынка труда – дело не только HR-экспертов, но и каждого, кто хочет, чтобы его профессиональный багаж оставался актуальным.

Поделюсь некоторыми интересными трендами из недавно обнародованного на форуме Unleash Amsterdam исследования The Acadian Company – известной исследовательской и консалтинговой фирмой в секторе венчурного капитала, активно продвигающей свои собственные наработки в сфере управления человеческим капиталом.

1. Футуристы пугают нас сотнями тысяч или даже миллионами ненужных людей вследствие "революции роботов". Но будто назло этим прогнозам количество безработных на Земле за последние пять лет уменьшилось. А зарплаты… растут! По итогам 2018 года на планете не будет ни единого континента, где показатель заработной платы не вырастет. Где-то совсем незначительно, например, всего на 2,3% в Западной Европе или на 2,5% в Австралии. А где-то весьма заметно – на 8,5% в Африке или на 6,2% в Латинской Америке.

2. Структура экономики меняется под влиянием неизбежных глобализационных процессов. Рабочая сила мигрирует к точкам роста на экономической карте мира, но при этом спрос на нее возникает и в стагнирующих регионах, откуда бегут трудовые мигранты. Именно этот факт и определяет один из главных трендов ближайшего будущего, который говорит о том, что в мире будет существовать больше вакансий, нежели соискателей. Глобальный мир нуждается в множестве работников, соответственно, человеку всегда будет предоставлен выбор.

3. Самые востребованные в мире профессии отличаются от тех, которые бы мы назвали 10-15 лет назад. Так, согласно данным Всемирного Экономического Форума, если в 2018 году в сфере информации и массивов больших данных 47% всей работы делали машины, то уже в 2022 году эта цифра вырастет до 62%. В The Acadian Company утверждают, что "автоматизации" с вероятностью в 98% подлежат профессии кредитных специалистов, 95% – рецепционистов, 92% – специалистов по розничным продажам, 89% – таксистов, 84% – телохранителей, 81% – кулинаров. Даже адвокаты – пусть всего и на 4% – но также могут быть заменены роботами. В результате, согласно данным The Acadian Company, в ближайшие годы наибольшим спросом будут пользоваться такие профессии, как специалист по изучению и работе с машинами, эксперт по аналитическим данным, торговый представитель, разработчик платформ больших данных и прочее.

То есть хотя некоторые профессии исчезают под влиянием технического прогресса, но их место занимают новые. Такие, как разработчик кулинарных продуктов, специалист по биоинформатике, инженер крипто-протоколов, директор экспериментальной платформы и др.

Читайте также: Новые правила создания успешного бренда

4. Ученье – свет. Цениться будут те люди, которые пребывают в постоянном процессе обучения и готовы приобретать новые умения. Тем более, что возможностей для этого сегодня множество. Ежегодно порядка $200 млрд. инвестируется в обучение предпринимательству. Набирают популярность online–платформы получения знаний. Так, к примеру, в минувшем году одна из таких платформ Coursera опубликовала перечень самых часто посещаемых курсов. В их числе – Machine Learning, нейронные сети, введение в математическое мышление, биткойн и криптовалютные технологии, финансовые рынки и пр. Наиболее прогрессивные и мощные компании поддерживают сотрудников в их стремлении к самообразованию. Так, инвестиционная программа Disney Aspire покрывает 100% платы за обучение, позволяет получить аттестат средней школы или диплом специалиста, узнать о торговле и улучшить свой английский и т.д.

5. Проблемой глобального рынка труда становится нагрузка на работающего человека в плане эмоционального и психологического состояний. В среднем до 2/3 сотрудников в различные периоды находится в стрессовой ситуации. Не удивительно, что затраты корпораций на "компенсации по здоровью" за последнее десятилетие выросли на 60%.

6. Как следствие, фриланс растет, компании адаптируют организационные структуры к этой тенденции. Так, в США к 2027 году ожидается, что большинство работников будут фрилансерами.

7. Новые технологии упрощают жизнь. Прогрессивные компании используют для общения новые платформы и технические решения. А виртуальные встречи, вытеснившие скучные совещания, продемонстрировали большую эффективность, ведь способствуют лучшему сотрудничеству, повышению производительности, гибкому графику, построению доверия с сотрудниками, работающими удаленно.

8. Soft skills выходят на первый план. Согласно данным The Acadian Company, самыми востребованными навыками в 2018 году стали управление, продажи, коммуникации, маркетинг, развитие стартапов. Речевые коммуникации, тайм-менеджмент, лидерство, копирайтинг – вот чего сегодня ждут от соискателей работодатели.

9. Гендерный паритет, равные возможности, разнообразие – must be. Как известно, soft skills традиционно легче обучаются представительницы прекрасной половины человечества. Соответственно, управляемые ими компании зачастую эффективнее работают во многих сферах экономики. А готовность работать в коллективе с разными людьми – вне зависимости от пола, возраста, вероисповедания и прочих факторов – становится конкурентным преимуществом. В The Acadian Company безапелляционно утверждают: тот, кто игнорирует стратегии разнообразия, выстраивая линию своего поведения на рынке труда, уже завтра может с треском проиграть войну за таланты.

Если подытожить сказанное выше, очевидно: сегодня успешность и соискателя, и работодателя зависят от их способности адаптироваться к быстрым изменениям. Соискатели должны не бояться учиться, получать новые знания, овладевать новыми профессиями. И не важно, работаешь ты в штате или на фрилансе: если ты эффективен, то работодатель найдет возможность коммуницировать с тобой при помощи новых технологий.

А компания должна развиваться, экспериментировать, меняться, что и делаем в МХП, реализуя инновационные решения, смелые программы и проекты, учитывающие перечисленные выше тенденции.

Новый век требует новых людей и смелых компаний. И у нас есть все шансы стать таковыми.

Читайте также: Компании будущего: что не так с подходами в украинском бизнесе