Про це розповіла перша леді Олена Зеленська. Іван полетів на протезування в клініку Peter Harsch Prosthetics, що в Сан-Дієго, Каліфорнія.

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Український підліток вразив лікарів своєю наполегливістю

Зеленська розповіла, що про Івана лікарі клініки Peter Harsch Prosthetics говорять із захопленням. Мовляв, такого пацієнта в них ще не було.

Той прогрес, який після протезування інші мають за кілька тижнів, український хлопець завдяки своїй наполегливості отримав за три дні. Я вже писала про Івана: його ногу розтрощив російський танк на окупованій Сумщині,

– зауважила перша леді.

Вона додала, що відправити хлопця на протезування в США вдалося разом із Посольством України в Сполучених Штатах та Ukraine House.

"І ось він уже не просто займається з реабілітологами, а ходить до спортзалу з новими друзями! Погляньте самі на відео: це Іван лише через два дні після того, як отримав протез", – зазначила Зеленська.

Дивіться відео, як Іван проходить реабілітацію в США:

За її словами, у США Іван – справжня зірка. Адже про українського підлітка, який на 6 день після протезування підіймається сходами, зняли вже 5 сюжетів. Американські журналісти називають його не інакше як героєм, захоплюючись його впертістю та силою духу – власне, як в усіх українців.

"Я вдячна українській спільноті, яка постійно піклується про Івана в Каліфорнії: важливо, що хлопець оточений друзями в такий складний і водночас щасливий момент. І звісно, вдячна лікарям клініки, які зробили для Івана неймовірне", – додала перша леді.

Зеленська підсумувала, що вони також підтримали запуск її благодійної Фундації. Тож перша леді сподівається на отримання численних хороших новин про незламних українців із Каліфорнії



Український підліток вразив лікарів у США / Фото Олени Зеленської

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