Об этом рассказала первая леди Елена Зеленская. Иван полетел на протезирование в клинику Peter Harsch Prosthetics в Сан-Диего, Калифорния.

Обратите внимание Большая программа реабилитации: во Львове заработала мобильная мастерская протезирования

Украинский подросток поразил врачей своей настойчивостью

Зеленская рассказала, что об Иване врачи клиники Peter Harsch Prosthetics говорят с восторгом. Мол, такого пациента у них еще не было.

Тот прогресс, который после протезирования у других за несколько недель, украинский парень благодаря своей настойчивости получил за три дня. Я уже писала об Иване: его ногу разбил русский танк на оккупированной Сумщине,

– отметила первая леди.

Она добавила, что отправить парня на протезирование в США удалось вместе с Посольством Украины в Соединенных Штатах и Ukraine House.

"И вот он уже не просто занимается с реабилитологами, а ходит в спортзал с новыми друзьями! Посмотрите сами на видео: это Иван всего через два дня после того, как получил протез", – отметила Зеленская.

Смотрите видео, как Иван проходит реабилитацию в США:

По ее словам, в США Иван – настоящая звезда. Ведь об украинском подростке, который на 6 день после протезирования поднимается по лестнице, сняли уже 5 сюжетов. Американские журналисты называют его не иначе как героем, восхищаясь его упрямством и силой духа – такими, как и у всех украинцев.

"Я благодарна украинскому сообществу, которое постоянно заботится об Иване в Калифорнии: важно, что парень окружен друзьями в такой сложный и одновременно счастливый момент. И, конечно, благодарна врачам клиники, которые сделали для Ивана невероятное", – добавила первая леди.

Зеленская подытожила, что они также поддержали запуск ее благотворительного фонда. Первая леди надеется на получение многочисленных хороших новостей о несломленных украинцах из Калифорнии.



Украинский подросток поразил врачей в США / Фото Елены Зеленской

Стоит посмотреть – во Львове заработала мобильная мастерская протезирования: видео