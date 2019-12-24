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      Путін "рекламує" презервативи в Бразилії: курйозні фото

      368 Читать новость на русском
      Путін у рекламі презервативів / instagram.com/platinum_fmd

      Президент Росії Володимир Путін став головним героєм реклами презервативів зі слоганом "Деякі люди нізащо не мали народитися". Автором цієї реклами є бразильська студія Platinum Studio.

      Художники Platinum не вперше створюють рекламу презервативів з використанням цього слогана і політиків. Так, раніше рекламісти зображували всередині презервативів президента США Дональда Трампа та північнокорейського диктатора Кім Чен Ина.

      Дивіться також фото: Імені Путіна: в Новосибірську влада зробила ковзанку у формі статевого члена

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      The 3rd image of the “Some People Should Never Have Been Born” Project is finally done. Enjoy! ?

      Допис, поширений platinum fmd (@platinum_fmd)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      The 3rd image of the “Some People Should Never Have Been Born” Project is finally done. Enjoy! ?

      Допис, поширений platinum fmd (@platinum_fmd)

      Путін реклама презервативи фото
      Процес створення рекламного зображення з Путіним у презервативі / Фото platinum_fmd/behance

      Трамп реклама презерватив фото курйози
      Трамп у рекламі презервативів / Фото platinum_fmd/behance

      Кім Чени Ин реклама презервативи фото курйози
      Кім Чен Ин у рекламі презервативів / Фото platinum_fmd/behance

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Путін Курйозні новини Кім Чен Ин Дональд Трамп Бразилія Реклама
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