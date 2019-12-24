Путін "рекламує" презервативи в Бразилії: курйозні фото

Президент Росії Володимир Путін став головним героєм реклами презервативів зі слоганом "Деякі люди нізащо не мали народитися". Автором цієї реклами є бразильська студія Platinum Studio.

Художники Platinum не вперше створюють рекламу презервативів з використанням цього слогана і політиків. Так, раніше рекламісти зображували всередині презервативів президента США Дональда Трампа та північнокорейського диктатора Кім Чен Ина.

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Процес створення рекламного зображення з Путіним у презервативі / Фото platinum_fmd/behance



Трамп у рекламі презервативів / Фото platinum_fmd/behance



Кім Чен Ин у рекламі презервативів / Фото platinum_fmd/behance