00:32
25 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин остановил владыку морей. Битва экстрасенсов в России
      Вєсті Кремля
      21:46, 24 декабря
      Вести.UA Танки для Украины от Вакарчука. "Тиктокер" Кличко
      Вєсті.UA
      20:09, 24 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Курьезные новости
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

      Путин "рекламирует" презервативы в Бразилии: курьезные фото

      115 Читати новину українською
      Путин в рекламе презервативов / instagram.com/platinum_fmd

      Президент России Владимир Путин стал главным героем рекламы презервативов со слоганом "Некоторые люди ни за что не должны были родиться". Автором этой рекламы является бразильская студия Platinum Studio.

      Художники Platinum не первый раз создают рекламу презервативов с использованием этого слогана и политиков. Так, ранее рекламисты изображали внутри презервативов президента США Дональда Трампа и северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

      Смотрите также фото: Имени Путина: в Новосибирске власть сделала каток в форме полового члена

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      The 3rd image of the “Some People Should Never Have Been Born” Project is finally done. Enjoy! ?

      Допис, поширений platinum fmd (@platinum_fmd)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      The 3rd image of the “Some People Should Never Have Been Born” Project is finally done. Enjoy! ?

      Допис, поширений platinum fmd (@platinum_fmd)

      Путін реклама презервативи фото
      Процесс создания рекламного изображения с Путиным в презервативе / Фото platinum_fmd / behance

      Трамп реклама презерватив фото курйози
      Трамп в рекламе презервативов / Фото platinum_fmd / behance

      Кім Чени Ин реклама презервативи фото курйози
      Ким Чен Ын в рекламе презервативов / Фото platinum_fmd / behance

      Неуполномоченный Медведчук в Москве "договаривался о мире" с россиянами
      24 декабря
      606
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Курьезные новости Реклама Бразилия Дональд Трамп Ким Чен Ын
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 24 декабря
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      24 декабря , 22:00 Главные новости 24 декабря: Кузьменко остается под стражей, тарифы на отопление снизятся
      Северин Трач 209
      24 декабря , 22:00 В СССР все люди были здоровыми и жили очень долго: разоблачаем очередной миф
      Максим Мирович 1283
      24 декабря , 21:12 Прорывы года: самые большие успехи украинских стартапов в 2019
      Юлія Бабич 34
      24 декабря , 19:00 Олимпийская надежда Магучих и 13-летний чемпион Середа: спортивные открытия Украины в 2019 году
      Вісент Луїс 56
      24 декабря , 17:05 Фейк о "расстреле группы СБУ на Закарпатье": детали вброса
      Юрій Бутусов 2190
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук