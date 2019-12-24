Путин "рекламирует" презервативы в Бразилии: курьезные фото

Президент России Владимир Путин стал главным героем рекламы презервативов со слоганом "Некоторые люди ни за что не должны были родиться". Автором этой рекламы является бразильская студия Platinum Studio.

Художники Platinum не первый раз создают рекламу презервативов с использованием этого слогана и политиков. Так, ранее рекламисты изображали внутри презервативов президента США Дональда Трампа и северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

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Процесс создания рекламного изображения с Путиным в презервативе / Фото platinum_fmd / behance



Трамп в рекламе презервативов / Фото platinum_fmd / behance