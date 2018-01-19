Путін стомився від Росії, а вибори – це лише фарс, – експерт

В Росії в розпалі передвиборча кампанія. За крісло наступного президента РФ змагаються 17 кандидатів, однак і соціологи, і експерти перемогу пророкують саме чинному главі Кремля.

Однак Володимир Путін занадто переймається зовнішньою політикою, не звертаючи увагу на внутрішні проблеми Росії, стверджують авторитетні російські аналітики, думки яких зібрало видання Svenska Dagbladet.

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Так, за словами професора Московського державного інституту міжнародних відносин Валерія Солов'я, Путін думає не про вибори, а про свою історичну спадщину. Він хоче, щоб його запам'ятали за те, що він повернув Крим, і за те, що він запустив політичний перехід у Сирії, коментує науковець.

Путін виграє вибори, але це початок кінця ери Путіна. Він втомився від Росії,

– стверджує Соловей.

Професор додає, що РФ зараз у депресії, тому не можна передбачити, як відреагує пригноблена система. Він констатує, що "вибори – це лише фарс".

Водночас шведська газета зауважує, що "новинкою" для президентських перегонів у Росії в цьому році стало те, що деяким із політичних супротивників Путіна дозволили з'являтися на державному телебаченні (це стосується Ксенії Собчак, до прикладу). Нова стратегія Кремля, схоже, полягає в тому, щоб створити враження активних дебатів про майбутнє. Незважаючи на це, зауважує автор статті, очікується, що явка на вибори в березні буде низькою.

На думку політолога Федора Лук'янова, не варто очікувати якихось вагомих змін напередодні виборів, адже у Путіна немає конкретних ідей щодо майбутнього Росії.

"Що відбувається в голові у Путіна, знає тільки його психоаналітик, якщо він у нього є. Путін –прагматична фаталіст, який не вірить у стратегії. І насправді немає ніяких конкретних ідей", – впевнений міжнародник.

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Проте у російського лідера є один страх – він боїться ізоляції від зовнішнього світу, зауважує ще один російський політолог Катерина Шульманн.

Внаслідок санкцій після анексії Криму процес ізоляції Росії майже повністю завершився, тому "Кремль зробить практично все для того, щоб його зупинити", пояснює вона.

Одним зі способів для досягнення цієї мети може бути створення хаосу і плутанини, припускає Шульманн. Спростування всіх звинувачень щодо здатності російських хакерів впливати на громадську думку у світі, російського втручання в український конфлікт або у вибори в США – все це дозволяє тримати Росію в центрі уваги і допомагає Путіну уникнути ізоляції.

Зараз ми (Росія – "24") – глобальні аферисти. Бути в ролі міжнародного ошуканця краще, ніж опинитися в ізоляції і взагалі ні в чому не брати участь,

– робить висновок Шульманн.

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