В то же время в Кремле уже пытаются откреститься от признания оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Но что это на самом деле – попытка отвлечь внимание, или же Кремль реально идет на уступки?

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Кибератаки России

Начнем с того, что вечер 15 февраля стал действительно напряженным. Накануне сразу несколько банков и даже портал "Дия" подверглись кибератакам, предположительно – со стороны Кремля.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что это была самая масштабная кибератака в истории Украины и стоила ее инициатору миллионы долларов.



Федоров заявил, что кибератаки стоили миллионы долларов / Фото 24 канал

Напомню, что в тот же день британские таблоиды пестрили заголовками о точном времени нападения Владимира Путина на Украину, и значилась в них именно ночь на 16 февраля.

Конечно же, многие украинцы тут же связали эти 2 факта в пазл и предположили, что кибератака была попыткой дестабилизации и подготовкой к вероятному нападению.

Важно, что наши западные партнеры тут же осудили кибератаки. Кроме того, Белый дом даже предложил свою помощь в расследовании инцидента.

Обращение Байдена

Через 2 часа после начала массовых кибератак американский президент Байден выступил со срочным обращением по поводу ситуации в Украине. Главный тезис – никто не угрожает России, а потому если она нападет на Украину – Запад уничтожит эту страну как мирового игрока.

Давайте сейчас подробнее разберем, что именно говорил Джо Байден. Первое на чем он акцентировал внимание это то, что и США и НАТО готовы к дипломатическим переговорам с Россией и своими партнерами для улучшения стабильности и безопасности в Европе.



Байден пригрозил России / Фото пресс-службы Белого дома

Но есть одно условие – Кремль обязан отвести войска от Украины. Причем это условие Байден озвучивал при каждом разговоре с Путиным. Но раз уж до него не доходит, то Вашингтон ждет реального подтверждения, а не просто слов. Мол, заявлений минобороны России уже недостаточно.

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Но Джо Байден тут же добавил – России не следует мечтать о том, что Запад согласится на уступки по Украине. США готовы обсуждать с Путиным другие вопросы – например, контроль над вооружением.

Пока же Кремль не отвел свои войска от Украины на деле и вероятность вторжения сохраняется – США готовы решительно на него отреагировать. Причем здесь Байден прямо разошелся и уже не сдерживал себя дипломатическими оборотами.

Чем Байден пригрозил России

Глава Белого дома заявил, что вторжение повлечет за собой огромные человеческие потери для Украины и стратегические потери для России. США и союзники уже наработали санкционный пакет, который не стали вводить в 2014 году.

По словам Байдена, главные российские финансовые институции и ключевые отрасли промышленности окажутся под сильным давлением, а из-за введения эмбарго на энергоресурсы, цитирую: "Россия больше не сможет быть конкурентоспособной в экономической и стратегической сфере".

Проще говоря, Россия превратится страну третьего мира как минимум.

Кроме того, Джо Байден обещает уничтожить "Северный поток-2". С этим согласен, пусть и скрепя зубами, даже немецкий канцлер Олаф Шольц.

Сделал Байден и еще один очень важный и хитрый ход. В своей речи он прямо обратился к россиянам, чтобы убедить их в том, что их главный враг находится не в Украине или США, а непосредственно в Кремле.

Конечно, российские пропагандисты перекрутят этот месседж, но та малая часть российского общества, у которой еще остались зачатки критического мышления, этот посыл услышат и задумаются.

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Дальше в своем обращении Джо Байден прибегнул к излюбленной тактике Вашингтона, которую можно назвать – тактика двусмысленности. С одной стороны Байден заявил, что США не планируют отправлять своих военных воевать в Украину, даже если произойдет вторжение.

Но с другой стороны вскользь сообщил, что если пострадает хоть один американец, или интересы США – Вашингтон ответит силой. Вот это заявление ставит Путина в тупик – ведь непонятно в какой именно момент США могут ввязаться в войну за Украину.

Или же не станут ввязываться, кто его знает? Подобную стратегию Вашингтон уже десятилетиями применяет в отношении Тайваня, и это сдерживает Китай от нападения на остров.

Закончил же свою речь Байден словами о том, что вероятность вторжения в Украину – это уже не вопрос Украины и России – это вопрос глобальной борьбы за свободу и демократию. И если России удастся сломить Украину - это будет означать крах всего западного мира с его идеалами.

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Как отреагировали в Кремле

После такого содержательного обращения Байдена в Кремле зашевелились. Первое, что там заявили, это то, что к кибератакам на украинские банки и госучреждения, они якобы не причастны.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что ему вообще ничего не известно о кибератаке, а Киев, якобы по инерции обвиняет во всем Москву.



Песков сообщил, что Киев, якобы по инерции обвиняет во всем Москву / Фото Getty Images

Кроме того Песков заявил, что россиянам конечно импонирует обращение к ним Джо Байдена, но если бы не было угроз в их адрес – это было бы эффективнее. Но всё же этот прием отчасти сработал.

Знаете, так и хочется ответить Пескову знаменитой фразой Путина: "нравится, не нравится". Но, будем умнее.

Отреагировали в Кремле и на слова Байдена о заявлениях об отводе войск. Напомню, Байден не верит в благие намерения, а его аналитики не могут предоставить доказательств того, что войска от Украины действительно отходят.

Поэтому минобороны России заявил, что выводит часть своих войск не только с западных границ, но и из оккупированного Крыма. Их перебрасывают в постоянные места дислокации – Дагестан, Северную Осетию и Нижегородскую область России.

Чтобы быть убедительными и, чтобы Байден точно поверил, минобороны России сняло постановочное пропагандистское видео, на котором колонны техники перемещаются по освещенному Крымскому мосту. Причем сами посмотрите насколько это показательно было сделано.

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Но проблема в том, что переброску войск организовали в спешке. Поэтому в оккупированном Крыму БТРы просто таранили автомобили гражданских.

У Кремля появились проблемы с Беларусью

Вдобавок, у Кремля похоже появляются первые проблемы с белорусами. Да, обещания об отводе войск и из Беларуси тоже выглядят как постановка. Но произошло нечто, что точно не срежиссировано Кремлем.

Напомню, в Беларуси прямо сейчас проходят военные учения "Союзная решимость 2022", на которые Россия нагнала кучу техники и даже ЗРК С-400. Накануне Лукашенко заявлял, что готов выкупить всю российскую технику и оружие, чтобы оставить всё это на территории страны.



Лукашенко заявил, что готов выкупить всю российскую технику и оружие / Фото Getty Images

Позже тот же Лукашенко заявлял, что вывод российских войск из Беларуси – это будет решение лично российского и белорусского диктаторов.

Но похоже, жесткие санкции за войну с Украиной напугали не столько Лукашенко, сколько его чиновников. Министр обороны Алексей Резников связался с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным и тот заявил, что Беларусь не позволит нападать на Украину со своей территории.

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Согласен, это снова просто слова. Но оказалось, что на месте учений побывал украинский военный атташе, чтобы оценить обстановку. Сегодня же белорусский военный атташе прибыл в Украину.

И сегодня же глава белорусского МИДа Владимир Макей заявил, что по окончанию учений ни одного российского солдата или военной техники в Беларуси не останется.

Торг Путина

Стоит отметить, что в планы Кремля действительно уйти подальше от Украины – на Западе и в Киеве верят не особо. В НАТО прямым текстом заявили – реальной переброски войск они не наблюдают, скорее наоборот.

Знаете, всё это перемещение войск выглядит как торг. Путин отводя часть войск, как будто оглядывается на Байдена и спрашивает – так достаточно, можем поговорить?

Гра Білого дому

На что в белом доме прямо заявляют, что успехом будут считать лишь полную деэскалацию. Это к слову прямая речь пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Это как раз прямое продолжение той информационной войны, которую ранее негласно объявил России Байден. Вдумайтесь, что говорит Псаки – после массовых сообщений о том, что Россия вот-вот вторгнется Белый дом заявляет – теперь Россия обязана на деле доказать всем вокруг, что вторгаться они не собираются.

Що з визнанням бойовиків

К тому же, Украина и Запад размазали попытку Кремля запугивать нас признанием оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. После того как украинский МИД заявил о том, что если это произойдет, то Россия де-факто выйдет из Минских соглашений, эту же мысль озвучили и в Госдепе США.

Но с одной очень важной поправкой - это можно будет расценивать и как попытку подорвать суверенитет Украины. Поэтому это будет иметь свои последствия для Кремля.

Вдруг в Кремле заявляют – Путин получил обращение Госдумы о признании оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, принял желание депутатов к сведению. Но выполнять вряд ли будет, так как это, цитирую: "не коррелируется с Минскими соглашениями".



Путин вряд ли будет выполнять требование Госдумы о признании боевиков/ Фото Getty Images

Резюмируя. Чем дальше, тем больше Кремлю придется не просто на словах, а на деле идти по пути деэскалации. Ведь давление на Путина возрастает.

А чтобы добавить главе Кремля мотивации, сенат США предложил новые санкции против России. Они бы задевали не только Россию, но и все иностранные компании, которые продолжат сотрудничать с российскими банками.

Поэтому в Путина есть 2 пути – выйти из противостояния с наименьшим позором, или превратить Россию в мирового изгоя.