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      П'яний священник задушив свого знайомого та заховав його тіло в лісі на Волині

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      Місец вбивства у Шацьку
      Місец вбивства у Шацьку / Нацполіція

      У лісовому масиві поблизу села Мельники на Волині виявили тіло 53-річного місцевого мешканця. Головний підозрюваний у його вбивстві – священник.

      Вбивство сталося 28 квітня. Тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті виявили наступного дня, повідомили у поліції.

      Водночас У Запоріжжі п'яні підлітки зірвали прапор України: відео наруги та помсти їм

      Місцеві правоохоронці менше ніж за добу встановили особу зловмисника. Ним виявився не судимий 49-річний житель сусіднього села.

       

      "Слідство вважає, що увечері 28 квітня 2020 року нетверезий чоловік у селі Мельники Шацького району на території лісового масиву в урочищі "Гола Берла" під час конфлікту задушив знайомого", – повідомили у прокуратурі.

      У поліції не назвали імені підозрюваного.Однак видання ВолиньPost з посиланням на власні джерела пише, що підозрюваний – священник, настоятель Свято-Аннівського храму УПЦ (МП) Петро Границький. 27 квітня у нього день народження, тож, цілком ймовірно, що у лісі він з друзями й святкував його.

      Поки ж суд вирішив обрати підозрюваному перебування під вартою 60 днів. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

       

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Волинь Кримінальні новини
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