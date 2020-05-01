П'яний священник задушив свого знайомого та заховав його тіло в лісі на Волині

У лісовому масиві поблизу села Мельники на Волині виявили тіло 53-річного місцевого мешканця. Головний підозрюваний у його вбивстві – священник.

Вбивство сталося 28 квітня. Тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті виявили наступного дня, повідомили у поліції.

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Місцеві правоохоронці менше ніж за добу встановили особу зловмисника. Ним виявився не судимий 49-річний житель сусіднього села.

"Слідство вважає, що увечері 28 квітня 2020 року нетверезий чоловік у селі Мельники Шацького району на території лісового масиву в урочищі "Гола Берла" під час конфлікту задушив знайомого", – повідомили у прокуратурі.

У поліції не назвали імені підозрюваного.Однак видання ВолиньPost з посиланням на власні джерела пише, що підозрюваний – священник, настоятель Свято-Аннівського храму УПЦ (МП) Петро Границький. 27 квітня у нього день народження, тож, цілком ймовірно, що у лісі він з друзями й святкував його.

Поки ж суд вирішив обрати підозрюваному перебування під вартою 60 днів. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.