Законопроєкт № 6306 спрямований на підвищення ефективності діяльності Національної служби здоров’я України (НСЗУ) та покращення медичного обслуговування населення.
До теми Гідні зарплати медиків будуть потім, – Ляшко назвав пріоритети на 2022 рік
Йдеться про поліпшення надання медичної допомоги, законодавчі гарантії мінімальних зарплат для лікарів 20 тисяч гривень, медсестер 13,5 тисяч гривень та розв'язання проблем із закупівлями інсуліну.
Що передбачає законопроєкт:
- закріплення повноваження НСЗУ щодо моніторингу відповідності лікарень встановленим вимогам;
- визначити, що кошти Програми медичних гарантій можуть використовуватись виключно на надання медичних послуг;
- внесення поправки стосовно використання електронної системи охорони здоров’я;
- надання можливість більш ефективно впроваджувати надання додаткових послуг за кошти пацієнтів;
- коригування типів надання медичної допомоги відповідно до міжнародних практик;
- введення електронного реєстру орфанних пацієнтів.
Так, середній медичний працівник отримуватиме не менше 13,5 тисяч гривень, а лікарі – не менше 20 тисяч гривень.