Законопроект № 6306 направлен на повышение эффективности деятельности Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) и улучшение медицинского обслуживания населения.

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Речь идет об улучшении оказания медицинской помощи, законодательных гарантиях минимальных зарплат для врачей 20 тысяч гривен, медсестер 13,5 тысяч гривен и решении проблем с закупками инсулина.

Что предусматривает законопроект:

закрепление полномочия НСЗУ по мониторингу соответствия больниц установленным требованиям;

определить, что средства программы медицинских гарантий могут использоваться исключительно на предоставление медицинских услуг;

внесение поправки относительно использования электронной системы здравоохранения;

предоставление возможности более эффективно внедрять предоставление дополнительных услуг за средства пациентов;

корректировка типов оказания медицинской помощи в соответствии с международными практиками;

введение электронного реестра орфанных пациентов.

Так, средний медицинский работник будет получать не менее 13,5 тысяч гривен, а врачи – не менее 20 тысяч гривен.

К слову, по сравнению с 2021 годом оплату пакетов медицинских услуг по программе медицинских гарантий увеличили на 33,8 миллиарда гривен.