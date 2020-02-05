Рада попередньо схвалила реформу патентного законодавства: що це дасть

Верховна Рада 5 лютого схвалила за основу законопроєкт №2259 про реформу патентного законодавства. Зокрема, у сфері виробництва ліків це дозволить знизити ціни на дорогі препарати в Україні.

Законопроєкт про реформу патентного законодавства в першому читанні підтримали 369 нардепів. Автори документа – нардепи від "Слуги народу" Роксолана Підласа, Руслан Стефанчук і Михайло Радуцький.

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Що передбачає реформа патентного законодавства

Автори документи пропонують розширити перелік об'єктів, на які не поширюється правовий захист у сфері інтелектуальної власності, і включити в нього, зокрема, хірургічні або терапевтичні способи лікування людини або тварини, способи діагностики організму людини або тварини.

Окрім того, правова охорона не поширюватиметься і на процеси:

клонування людей,

зміни через зародкову лінію генетичної ідентичності людей,

використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей,

на нові форми відомого лікарського засобу,

нові дозування або нове використання відомого лікарського засобу.

"Ми вже знаємо, що в ході підготовки законопроекту №2259 до другого читання будемо проводити широкі консультації про внесення змін у так звані вічно зелені або вторинні патенти. Йдеться про несолі, ізомери, нові терапевтичні рішення", – сказала Підласа, представляючи документ у парламенті.

Як зміняться ціни на ліки

Реформа патентного законодавства, зокрема у сфері фармвиробництва, дозволить знизити ціни на дорогі препарати в Україні, написала у фейсбуці народна депутатка від "Голосу" Ольга Стефанишина.

"Уявіть, що сьогодні на одному лише препараті для пацієнтів із ВІЛ ми досі переплачуємо 135 мільйонів доларів! Це – третина бюджету 2020 на всі ліки в Україні! Поки в світі мають можливість купувати аналог за ціною 15 центів за таблетку, українці змушені платити 53 центи. Втричі дорожче", – написала депутатка.

Новий законопроєкт врегулює недосконале законодавство і виробники більше не зможуть утримувати монополію і завищувати ціни на ліки. І патенти будуть видавати лише тоді, коли виробник пропонує справжню інновацію,

– пояснила Стефанишина.

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