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      Рада попередньо схвалила реформу патентного законодавства: що це дасть

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      Рада схвалила реформу патентного законодавства у першому читанні

      Верховна Рада 5 лютого схвалила за основу законопроєкт №2259 про реформу патентного законодавства. Зокрема, у сфері виробництва ліків це дозволить знизити ціни на дорогі препарати в Україні.

      Законопроєкт про реформу патентного законодавства в першому читанні підтримали 369 нардепів. Автори документа – нардепи від "Слуги народу" Роксолана Підласа, Руслан Стефанчук і Михайло Радуцький.

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      Що передбачає реформа патентного законодавства

      Автори документи пропонують розширити перелік об'єктів, на які не поширюється правовий захист у сфері інтелектуальної власності, і включити в нього, зокрема, хірургічні або терапевтичні способи лікування людини або тварини, способи діагностики організму людини або тварини.

      Окрім того, правова охорона не поширюватиметься і на процеси:

      • клонування людей,
      • зміни через зародкову лінію генетичної ідентичності людей,
      • використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей,
      • на нові форми відомого лікарського засобу,
      • нові дозування або нове використання відомого лікарського засобу.

      "Ми вже знаємо, що в ході підготовки законопроекту №2259 до другого читання будемо проводити широкі консультації про внесення змін у так звані вічно зелені або вторинні патенти. Йдеться про несолі, ізомери, нові терапевтичні рішення", – сказала Підласа, представляючи документ у парламенті.

      Як зміняться ціни на ліки

      Реформа патентного законодавства, зокрема у сфері фармвиробництва, дозволить знизити ціни на дорогі препарати в Україні, написала у фейсбуці народна депутатка від "Голосу" Ольга Стефанишина.

      "Уявіть, що сьогодні на одному лише препараті для пацієнтів із ВІЛ ми досі переплачуємо 135 мільйонів доларів! Це – третина бюджету 2020 на всі ліки в Україні! Поки в світі мають можливість купувати аналог за ціною 15 центів за таблетку, українці змушені платити 53 центи. Втричі дорожче", – написала депутатка.

      Новий законопроєкт врегулює недосконале законодавство і виробники більше не зможуть утримувати монополію і завищувати ціни на ліки. І патенти будуть видавати лише тоді, коли виробник пропонує справжню інновацію,
      – пояснила Стефанишина.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Здоров'я Верховна Рада Законодавство Новини Здоров'я Ліки
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