12:52
5 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: РПЦ изобрела вакцину против коронавируса. Якутия убежит от Путина
      Вєсті Кремля
      22:01, 4 февраля
      Вести.UA: бомбардировка азовским коронавирусом. Неприкосновенность ОПЗЖопцев
      Вєсті.UA
      22:31, 4 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС 2020 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Рада предварительно одобрила реформу патентного законодательства: что это даст

      9 Читати новину українською
      Рада одобрила реформу патентного законодательства в первом чтении

      Верховная Рада 5 февраля приняла за основу законопроект №2259 о реформе патентного законодательства. В частности, в сфере производства лекарств это позволит снизить цены на дорогие препараты в Украине.

      Законопроект о реформе патентного законодательства в первом чтении поддержали 369 нардепов. Авторы документа – нардепы от "Слуги народа" Роксолана Пидласа, Руслан Стефанчук и Михаил Радуцкий.

      Что предусматривает реформа патентного законодательства

      Авторы документа предлагают расширить перечень объектов, на которые не распространяется правовая защита в сфере интеллектуальной собственности, и включить в него, в частности, хирургические или терапевтические способы лечения человека или животного, способы диагностики организма человека или животного.

      Кроме того, правовая охрана не распространяется и на процессы:

      • клонирования людей,
      • изменения через зародышевую линию генетической идентичности людей,
      • использование человеческих эмбрионов для промышленных или коммерческих целей,
      • на новые формы известного лекарственного средства,
      • новые дозировки или новое использование известного лекарственного средства.

      "Мы уже знаем, что в ходе подготовки законопроекта №2259 ко второму чтению будем проводить широкие консультации о внесении изменений в так называемые вечно зеленые или вторичные патенты. Речь идет о несолях, изомерах, новых терапевтических решениях", – сказала Пидласа, представляя документ в парламенте .

      Коронавирус из Китая: последние новости
      сегодня
      39929
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Законодательство Верховная Рада Новости политики Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Лекарства
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 США проигрывают "холодную войну 2.0" России и Китаю, – TNN
      Світові Медіа 91
      сегодня , 10:13 Убойный месяц в исполнении "слуг"
      Леонід Швець 552
      2 февраля , 19:52 Куда пойти в феврале: самые интересные события Киева
      98
      1 февраля , 12:22 Как назвать ребенка в феврале: имена для мальчиков и девочек
      Марія Бондар 557
      сегодня , 07:15 До сих пор не могу наесться, боюсь общаться с людьми: откровенное интервью с экс-пленником (18+)
      Олексій Печій 1218
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук