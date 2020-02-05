Рада предварительно одобрила реформу патентного законодательства: что это даст
Верховная Рада 5 февраля приняла за основу законопроект №2259 о реформе патентного законодательства. В частности, в сфере производства лекарств это позволит снизить цены на дорогие препараты в Украине.
Законопроект о реформе патентного законодательства в первом чтении поддержали 369 нардепов. Авторы документа – нардепы от "Слуги народа" Роксолана Пидласа, Руслан Стефанчук и Михаил Радуцкий.
Что предусматривает реформа патентного законодательства
Авторы документа предлагают расширить перечень объектов, на которые не распространяется правовая защита в сфере интеллектуальной собственности, и включить в него, в частности, хирургические или терапевтические способы лечения человека или животного, способы диагностики организма человека или животного.
Кроме того, правовая охрана не распространяется и на процессы:
- клонирования людей,
- изменения через зародышевую линию генетической идентичности людей,
- использование человеческих эмбрионов для промышленных или коммерческих целей,
- на новые формы известного лекарственного средства,
- новые дозировки или новое использование известного лекарственного средства.
"Мы уже знаем, что в ходе подготовки законопроекта №2259 ко второму чтению будем проводить широкие консультации о внесении изменений в так называемые вечно зеленые или вторичные патенты. Речь идет о несолях, изомерах, новых терапевтических решениях", – сказала Пидласа, представляя документ в парламенте .