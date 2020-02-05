Рада предварительно одобрила реформу патентного законодательства: что это даст

Верховная Рада 5 февраля приняла за основу законопроект №2259 о реформе патентного законодательства. В частности, в сфере производства лекарств это позволит снизить цены на дорогие препараты в Украине.

Законопроект о реформе патентного законодательства в первом чтении поддержали 369 нардепов. Авторы документа – нардепы от "Слуги народа" Роксолана Пидласа, Руслан Стефанчук и Михаил Радуцкий.

Что предусматривает реформа патентного законодательства

Авторы документа предлагают расширить перечень объектов, на которые не распространяется правовая защита в сфере интеллектуальной собственности, и включить в него, в частности, хирургические или терапевтические способы лечения человека или животного, способы диагностики организма человека или животного.

Кроме того, правовая охрана не распространяется и на процессы:

клонирования людей,

изменения через зародышевую линию генетической идентичности людей,

использование человеческих эмбрионов для промышленных или коммерческих целей,

на новые формы известного лекарственного средства,

новые дозировки или новое использование известного лекарственного средства.

"Мы уже знаем, что в ходе подготовки законопроекта №2259 ко второму чтению будем проводить широкие консультации о внесении изменений в так называемые вечно зеленые или вторичные патенты. Речь идет о несолях, изомерах, новых терапевтических решениях", – сказала Пидласа, представляя документ в парламенте .