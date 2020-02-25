16:50
25 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія створює Шойгу-Мобіль. Путін стане імператором галактики
      Вєсті Кремля
      21:40, 24 лютого
      Вєсті.UA: Епоха Авакова. Ілля Кива і 23 фєвраля
      Вєсті.UA
      20:43, 24 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      Рада створить стратегію у сфері охорони здоров'я до 2030 року

      -
      Рада створить стратегію у сфері охорони здоров'я до 2030 року / golos.com.ua

      У Верховній Раді розробляють стратегію у сфері охорони здоров'я України на період до 2030 року. Зокрема, планується перехід орієнтації системи охорони здоров'я з політики лікування до політики запобігання захворювання.

      "По-перше, стратегії не існувало... Остання стратегія була в 2016 році ще при Квіташвілі. По-друге, стратегія, яка сьогодні розробляється, розробляється до 2030 року", – заявив на "Форумі реформ: на шляху до Вільнюсу" в Києві нардеп, глава комітету Ради України з питань здоров'я нації, меддопомоги і медстрахування Михайло Радуцький.

      Читайте також: Зеленський утворив робочу групу з питань медреформи: чим вона займатиметься

      Він також розповів про ініціативи комітету у сфері охорони здоров'я України.

      "Що стосується того, що робимо, що плануємо робити. Перехід орієнтації системи охорони здоров'я з політики лікування до політики запобігання захворювання. Це перше. Друге – це відродження конкуренції. Немає різниці, яка форма власності установи, вони повинні між собою конкурувати якістю послуг, ціною послуг", – пояснив депутат.

      Рівний доступ до медицини

      Триває робота над забезпеченням рівного доступу всіх громадян України до медицини – так звана Universal coverage.

      "Максимальне покриття для всіх громадян України по тих гарантованих медичних пакетах, які розробляються НСЗУ", – пояснив Радуцький.

      Закон про громадське здоров'я

      Він також зазначив, що вже практично готовий новий закон про громадське здоров'я, в якому мовиться про запобігання захворюванням, епідеміологічний контроль.

      У співпраці з Євросоюзом також ведеться робота над підготовкою нового закону "Про ліки та лікарські засоби", який на 99% буде скопійований з 83-ї директиви ЄС.

      Антитютюновий закон

      Триває також робота над підготовкою закону про боротьбу з курінням.

      Готується антитютюновий закон, але на сьогодні, ми, на жаль, маємо дуже великий лобістський опір цим законам. І на сьогодні у нас йде війна, тому що чомусь цей закон забрали в комітету охорони здоров'я нації і передали на податковий комітет, хоча в тому законі про гроші взагалі не йдеться,
      – розповів Радуцький.

      До теми куріння: Які шанси на раптову смерть у дітей, чия мама пила та курила при вагітності

      "Це були не депутати "Слуги народу", хто це ініціював, але ми боремося з колегами з комітету. Все-таки цей законопроєкт прийде в наш комітет, і ми зробимо все можливе, щоб ми заборонили в Україні, зменшили можливість, особливо молодим людям, починати курити", – наголосив нардеп.

      В Італії померла сьома людина, в якої виявили коронавірус
      сьогодні
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Медична реформа Лікування Медицина Верховна Рада Законодавство Михайло Радуцький Тютюн Здоров'я Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Хто придумав українців? Урок історії від Путіна
      Віталій Портников
      сьогодні , 12:23 Лекції з автоматом і орден за мужність: найгучніші скандали із Тетяною Чорновол
      Олег Терещенко
      17 лютого , 15:55 Психологія покеру: як приборкати емоції та "читати" опонентів
      сьогодні , 12:01 Росія знову намагається втрутитись у вибори в США: на чиєму боці грає Кремль?
      Остап Яриш
      сьогодні , 08:40 Кількість вилікуваних від коронавірусу зростає: чого чекати Китаю після епідемії?
      Ель Мюрид
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук