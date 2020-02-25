Рада створить стратегію у сфері охорони здоров'я до 2030 року

У Верховній Раді розробляють стратегію у сфері охорони здоров'я України на період до 2030 року. Зокрема, планується перехід орієнтації системи охорони здоров'я з політики лікування до політики запобігання захворювання.

"По-перше, стратегії не існувало... Остання стратегія була в 2016 році ще при Квіташвілі. По-друге, стратегія, яка сьогодні розробляється, розробляється до 2030 року", – заявив на "Форумі реформ: на шляху до Вільнюсу" в Києві нардеп, глава комітету Ради України з питань здоров'я нації, меддопомоги і медстрахування Михайло Радуцький.

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Він також розповів про ініціативи комітету у сфері охорони здоров'я України.

"Що стосується того, що робимо, що плануємо робити. Перехід орієнтації системи охорони здоров'я з політики лікування до політики запобігання захворювання. Це перше. Друге – це відродження конкуренції. Немає різниці, яка форма власності установи, вони повинні між собою конкурувати якістю послуг, ціною послуг", – пояснив депутат.

Рівний доступ до медицини

Триває робота над забезпеченням рівного доступу всіх громадян України до медицини – так звана Universal coverage.

"Максимальне покриття для всіх громадян України по тих гарантованих медичних пакетах, які розробляються НСЗУ", – пояснив Радуцький.

Закон про громадське здоров'я

Він також зазначив, що вже практично готовий новий закон про громадське здоров'я, в якому мовиться про запобігання захворюванням, епідеміологічний контроль.

У співпраці з Євросоюзом також ведеться робота над підготовкою нового закону "Про ліки та лікарські засоби", який на 99% буде скопійований з 83-ї директиви ЄС.

Антитютюновий закон

Триває також робота над підготовкою закону про боротьбу з курінням.

Готується антитютюновий закон, але на сьогодні, ми, на жаль, маємо дуже великий лобістський опір цим законам. І на сьогодні у нас йде війна, тому що чомусь цей закон забрали в комітету охорони здоров'я нації і передали на податковий комітет, хоча в тому законі про гроші взагалі не йдеться,

– розповів Радуцький.

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"Це були не депутати "Слуги народу", хто це ініціював, але ми боремося з колегами з комітету. Все-таки цей законопроєкт прийде в наш комітет, і ми зробимо все можливе, щоб ми заборонили в Україні, зменшили можливість, особливо молодим людям, починати курити", – наголосив нардеп.