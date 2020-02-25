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      Рада создаст стратегию в области здравоохранения до 2030 года

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      Рада створить стратегію у сфері охорони здоров'я до 2030 року / np.pl.ua

      В Верховной Раде разрабатывают стратегию в области здравоохранения Украины на период до 2030 года. В частности, планируется переход ориентации системы здравоохранения с политики лечения к политике предотвращения заболеваний.

      "Во-первых, стратегии не было... Последняя стратегия была в 2016 году еще при Квиташвили. Во-вторых, стратегия, которая сегодня разрабатывается, разрабатывается до 2030 года", – заявил на "Форуме реформ: на пути к Вильнюсу" в Киеве нардеп, глава комитета Рады Украины по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

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      Он также рассказал об инициативах комитета в сфере здравоохранения Украины.

      "Что касается того, что делаем, что планируем делать. Переход ориентации системы здравоохранения с политики лечения к политике предотвращения заболеваний. Это первое. Второе – это возрождение конкуренции. Нет разницы, какая форма собственности учреждения, они должны между собой конкурировать качеством услуг, ценой услуг", – пояснил депутат.

      Равный доступ к медицине

      Продолжается работа над обеспечением равного доступа всех граждан Украины к медицине – так называемая Universal coverage.

      "Максимальное покрытие для всех граждан Украины по тем гарантированным медицинским пакетам, которые разрабатываются НСЗУ", – пояснил Радуцкий.

      Закон об общественном здоровье

      Он также отметил, что уже практически готов новый закон об общественном здоровье, в котором говорится о предотвращении заболеваний, эпидемиологическом контроле.

      В сотрудничестве с Евросоюзом также ведется работа над подготовкой нового закона "О лекарствах и лекарственных средствах", который на 99% будет скопирован с 83-й директивы ЕС.

      Антитабачный закон

      Продолжается также работа над подготовкой закона о борьбе с курением.

      Готовится антитабачный закон, но сегодня, мы, к сожалению, имеем очень большой лоббистское сопротивление этим законам. И сегодня у нас идет война, потому что почему-то этот закон забрали у комитета здравоохранения нации и передали на налоговый комитет, хотя в том законе о деньгах вообще речь не идет,
      – рассказал Радуцкий.

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      "Это были не депутаты "Слуги народа", кто это инициировал, но мы боремся с коллегами из комитета. Все-таки этот законопроект придет в наш комитет, и мы сделаем все возможное, чтобы мы запретили в Украине, уменьшили возможность, особенно молодым людям, начинать курить", – подчеркнул нардеп.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Здоровье Лечение Новости Украины Новости политики Новости Здоровье Медицинская реформа Медицина Верховная Рада Законодательство Михаил Радуцкий Табак Министерство здравоохранения Украины
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