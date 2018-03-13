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Рак. ТОП 5 питань до онколога

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Сергій Одарченко
Сергій Одарченко

Найчастіше ми не замислюємося про онкологію, поки хтось не скаже, що у знайомого або близької людини виявили злоякісну пухлину.

І тоді виникають питання: "Що потрібно відразу робити?", "Як він дізнався про рак?", "А чи передається ця хвороба у спадок?"...

Ми вибрали найактуальніші питання і вирішили поставити їх Сергію Одарченко, головному лікарю "Онко Консалтинг Центру".

Чи існують симптоми раку?

Будь-яких симптомів, які вказують на наявність патології на ранніх стадіях, не існує. Вони з'являються тільки тоді, коли пухлина починає взаємодіяти з організмом, тобто здавлює або перекриває щось всередині. Ось тоді у людини виникають скарги. Причому вони бувають різними, тому що все залежить від локалізації пухлини.

Наприклад, якщо мова йде про рак шлунка, то людина починає все менше їсти. Справа в тому, що більшу частину шлунка займає пухлина, тому обсяг даного органу зменшується в розмірі. В результаті виникає швидке насичення.

Якщо це рак кишечника, то одним із симптомів є наявність слизу і крові в калі.

Варто відзначити, що не завжди з'являється больовий синдром. Це останній симптом, який вказує на те, що пухлина вже проросла і сильно зафіксувалася.

З онкологією пов'язана висока смертність. Однак мало хто з нас проходить онкопрофогляд. У більшості відсутня онконастороженість. Тому патологію найчастіше виявляють на 3-й стадії процесу. А цей стан вже "диктує" більш агресивне лікування, що призводить до великих витрат.

Чи може рак передаватися у спадок?

Доведено, що рак передається генетично, але кому і як, ми цього сказати не можемо. Тому якщо в родині є випадки, коли близький родич захворів на рак, то така сім'я вважається фатальною. Тому її представнику необхідно пройти генетичний скринінг на визначення генів, які передалися і можуть викликати процес виникнення онкології.

Однак не факт, що якщо ген передався, то людина обов'язково захворіє на рак. Ні, це говорить про високий ризик виникнення даного захворювання і тому диктує умови, що тепер потрібно уважніше ставитися до свого здоров'я і проходити обстеження.

Якщо людина дізналася, що у неї онкологія. Природно, можуть з'явитися шок і паніка. Що ви порадить в цьому випадку?

Ніколи не потрібно панікувати. Варто чітко розібратися в ситуації, яка виникла. В жодному разі не займатися самолікуванням. І як можна швидше звернутися до фахівця.

Як правильно вибрати лікаря або клініку, щоб бути впевненим в поставленому діагнозі?

Це досить складне питання.

По-перше, багато людей часто звертають увагу на рекламу. Але хто несе відповідальність за її достовірність? Наприклад, ви побачили оголошення, що від раку можна позбутися за один день! Дивно, чи не так? Однак люди вірять, записуються на прийом, платять гроші. Але потрібно розуміти, що це маркетинговий хід, який дозволяє заманити пацієнта. Але ж за подібного роду рекламу, наприклад, в Америці можуть завести кримінальну справу.

По-друге, працює сарафанне радіо. "Якщо допомогли мені, то допоможуть і іншому". Але кожен з нас повинен розуміти, якщо лікар займається онкологією, то вдосконалюється саме в цьому профілі, і дивно було б звернутися до нього з проблемами терапевтичного характеру.

По-третє, однієї думки часом недостатньо. Тому пацієнт повинен відвідати хоча б двох лікарів.

Взяти простий приклад, як я вибираю людину в іншій області, не пов'язану з медициною. Є консультанти, які нав'язують свій товар. І під час розмови з такою людиною я розумію, що він просто просуває цей продукт, тому не буду нічого купувати. А є консультант, який розповість про всі можливі варіанти, чітко озвучить всі плюси і мінуси, допоможе визначитися з вибором.

Ось так само, я вважаю, має зробити і лікар. Тобто не приховувати інформацію, а давати можливість розібратися. Тому ми в "Онко Консалтинг Центрі" збираємо консиліум, запрошуємо пацієнта і його родичів, пояснюємо ситуацію. А саме як її можна вирішити, починаючи від самого сучасного та дорогого методу (позначаючи його ефективність), і йдемо далі, розповідаючи про інші варіанти. В результаті пацієнт з лікарем вибирає найкращий в ситуації, що склалася спосіб лікування. Ось такий підхід є нормальним і адекватним. Це мої критерії вибору.

Як убезпечити себе від раку?

Важливо час від часу уважно оглядати своє тіло. Особливо жінкам. Чому? Тому що існує ще і патологія зовнішньої локалізації (наприклад, рак молочної залози, рак щитовидної залози і т.д.), коли людина може сама помітити зовнішні зміни на тілі. Тому жінці варто самостійно оглядати себе коженого місяця на 7-10 день після закінчення менструації, щоб вчасно побачити, чи не з'явилися у неї будь-які утворення.

Також кожна людина повинна обов'язково 1 раз на рік проходити онкопрофогляд.

Обстеження включає в себе:

зовнішній огляд лікарем (так як у нас на тілі є родимки, на зовнішній вигляд яких також варто звертати увагу);

огляд прямої кишки;

УЗД молочних залоз, яке проходять жінки до 40 років;

мамографію, якщо жінка старше 45 років;

колоноскопію (1 раз в 2 роки);

гастроскопію (1 раз в 2 роки);

УЗД черевної порожнини.

Теги: Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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