Развенчиваем мифы об известных личностях: Карнеги, Монтессори, Спок

Рекомендую прежде, чем множить заведомо ложную информацию, ознакомиться с биографиями известных личностей.

По сети ходит история: "В США автор книги о семейной гармонии "Как сохранить брак" застрелил свою жену и выложил в Facebook фотографию трупа. Дейл Карнеги умер в полном одиночестве, Бенжамина Спока его собственные сыновья хотели сдать в дом престарелых, М. Монтесори отдала своего сына в приемную семью, чувствуя, что ее пpедназначение на этой земле — посвятить себя чужим детям, а корейская писательница, автор бестселлеров "Как быть счастливым" повесилась от депрессии. Это все, что надо знать про разного рода тренинги личностного роста, эзотерических гуру, коучеров, бизнес-тренеров и прочих".



Картинка из соцсетей

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На самом деле все было не совсем так.

Дейл Карнеги страдал болезнью Ходжкина и по некоторым данным покончил жизнь самоубийством. Он дважды был женат и дважды разводился. Никакой информации о том, что на его похоронах никого не было, мне найти не удалось. Сохранился некролог в Нью-Йорк Таймс – в нем сказано, что через курсы Карнеги прошло 500 000 человек, но нет ни слова о том, где и когда пройдут похороны. Скорее всего, обряд был частным и пришли только близкие люди.

У Марии Монтессори родился сын Марио. Мать отца не дала своего согласия на брак и ребенок считался незаконнорожденным. В католической Италии такая ситуация могла стать катастрофой и для Марии, и ее карьеры, и для самого ребенка. Марии пришлось отдать его на воспитание в сельскую семью. В десять лет она смогла забрать его к себе и он стал продолжателем дела ее жизни, сыграв потом значительную роль в распространении идей Монтессори по всему миру.

Никто не собирался сдавать Спока в дом престарелых. Свое многомилионное состояние он раздал сотням благотворительных фондов, и у него не нашлось 10 тысяч долларов, чтобы оплатить собственное лечение. Чтобы собрать требуемую сумму, жена решила обратиться с открытым письмом к друзьям и почитателям Спока, включив в их число издательство Pocket Books, которое его книга буквально озолотила. Оттуда пришел ответ:

Дорогая миссис Спок! Не могли бы вы немного повременить с публичным обращением касательно финансовой помощи вашему супругу. Сейчас как раз готовится к выходу седьмое издание его книги, и подобная просьба в разгар рекламной кампании может серьезно повредить ее продажам.

Бенджамин Спок не смог повременить — он умер 1 марта 1998 года. Согласно последней воле покойного, похороны прошли так, как это принято на родине джаза, в Новом Орлеане: с музыкой и танцами.

Чхве Юн Хи действительно совершила самоубийство – она повесилась. Но только не от депрессии, а от неизлечимой болезни – она страдала от заболеваний легких и сердца. Кстати, в самоубийстве ей помогал ее любящий муж. После того, как он убедился, что его супруга мертва, он тоже покончил с собой". (с)

Автор: Лилия Ахремчик

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