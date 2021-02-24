У Німеччині 12 лютого вилучили партію наркотиків з Парагваю вагою 16 тонн. Кокаїн був захований у банках з фарбою та в стінках контейнерів.

Що відомо про рекордну кількість наркотиків

Наркотики знайшли спершу у 4 контейнерах у порту Гамбурга. Їх вдалося виявити через нерівності контейнерів.

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Під час перевірки працівники митниці виявили 1 700 банок. Ще одну партію наркотиків вилучили у бельгійському порту Антверпен. Загалом це найбільша кількість наркотиків, яку колись вилучати у Європі.

Наркобарона затримали

24 лютого правоохоронці затримали 28-річного жителя нідерландського Влардінгену. Його підозрюють в імпорті наркотиків. До речі, їхня вартість оцінюється в кілька мільярдів доларів.

Зверніть увагу! Подальше розслідування справи проводитимуть прокуратура Гамбурга та правоохоронці Нідерландів.



У Німеччині вилучили рекордну партію кокаїну / Фото митниці Гамбурга



Митники виявили 16 тонн кокаїну / Фото митниці Гамбурга