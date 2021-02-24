В Германии 12 февраля изъяли партию наркотиков из Парагвая весом 16 тонн. Кокаин был спрятан в банках с краской и в стенках контейнеров.

Что известно о рекордном количестве наркотиков

Наркотики нашли сначала в 4 контейнерах в порту Гамбурга. Их удалось обнаружить из-за неровности контейнеров.

Читайте также В Киеве задержали бывшего копа: в детских игрушках поставлял кокаин из Львова

Во время проверки работники таможни обнаружили 1700 банок. Еще одну партию наркотиков изъяли в бельгийском порту Антверпен. В целом это самое большое количество наркотиков, которое когда-либо изымали в Европе.

Наркобарона задержали

24 февраля правоохранители задержали 28-летнего жителя нидерландского Влардингена. Его подозревают в импорте наркотиков. Кстати, их стоимость оценивается в несколько миллиардов долларов.

Обратите внимание! Дальнейшее расследование дела будет проводить прокуратура Гамбурга и правоохранители Нидерландов.



В Германии изъяли рекордную партию кокаина / Фото таможни Гамбурга



Таможенники обнаружили 16 тонн кокаина / Фото таможни Гамбурга