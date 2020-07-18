Резонансна стрілянина в Броварах: майже всі підозрювані – під вартою
Сьогодні під вартою перебуває більшість із підозрюваних в участі у перестрілці в Броварах під Києвом. Цей інцидент трапився наприкінці травня.
Скільки підозрюваних і скільки з них перебувають під вартою
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Як розповів він у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", за фактом перестрілки в Броварах висунули підозру 50 особам.
До теми Замовників стрілянини у Броварах досі не встановлено, – Венедіктова
І 48 із них перебувають під арештом,
– зазначив Геращенко.
Стрілянина в Броварах: головне
- Перестрілка в Броварах сталася вранці 29 травня між людьми, які займаються пасажирськими перевезеннями та нелегальними перевізниками. Власне роподіл пасажирських перевезень і став причиною конфлікту.
- У стрілянині взяли участь приблизно 100 людей, зокрема працівники чотирьох приватних охоронних фірм.
- Внаслідок інциденту щонайменше 3 людини зазнали поранень.
- Поліція затримала майже 70 учасників конфлікту. Частині суд уже обрав запобіжні заходи. Найсуворіший з них – арешт на два місяці без права застави.
- Також правоохоронці заочно повідомили про підозру одному з організаторів перестрілки. Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Хуліганство". Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.
- Мер Броварів Ігор Сапожко повідомляв, що місцева влада Броварів кілька разів зверталась до керівника області та начальника управління інфраструктури Київської ОДА щодо ситуації з пасажирськими перевезеннями. Втім у Київській ОДА ці звернення ігнорували.