Сьогодні під вартою перебуває більшість із підозрюваних в участі у перестрілці в Броварах під Києвом. Цей інцидент трапився наприкінці травня.

Скільки підозрюваних і скільки з них перебувають під вартою

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Як розповів він у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", за фактом перестрілки в Броварах висунули підозру 50 особам.

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І 48 із них перебувають під арештом,

– зазначив Геращенко.

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