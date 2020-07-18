Сегодня под стражей находится большинство из подозреваемых в участии в перестрелке в Броварах под Киевом. Этот инцидент произошел в конце мая.

Сколько подозреваемых и сколько из них находятся под стражей

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Как он рассказал, в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", по факту перестрелки в Броварах выдвинули подозрение 50 лицам.

К теме Заказчики стрельбы в Броварах сих пор не установлены, – Венедиктова

И 48 из них находятся под арестом,

– отметил Геращенко.

Стрельба в Броварах: главное