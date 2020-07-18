Резонансная стрельба в Броварах: почти все подозреваемые – под стражей
Сегодня под стражей находится большинство из подозреваемых в участии в перестрелке в Броварах под Киевом. Этот инцидент произошел в конце мая.
Сколько подозреваемых и сколько из них находятся под стражей
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Как он рассказал, в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", по факту перестрелки в Броварах выдвинули подозрение 50 лицам.
К теме Заказчики стрельбы в Броварах сих пор не установлены, – Венедиктова
И 48 из них находятся под арестом,
– отметил Геращенко.
Стрельба в Броварах: главное
- Перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая между людьми, которые занимаются пассажирскими перевозками и нелегальными перевозчиками. Собственно распределение пассажирских перевозок и стало причиной конфликта.
- В стрельбе приняли участие около 100 человек, в том числе работники четырех частных охранных фирм.
- В результате инцидента по меньшей мере 3 человека получили ранения.
- Полиция задержала почти 70 участников конфликта. Части из них суд уже избрал меры пресечения. Самый строгий из них – арест на два месяца без права залога.
- Также правоохранители заочно сообщили о подозрении одному из организаторов перестрелки. Говорится о статье Уголовного кодекса "Хулиганство". Если вину мужчины докажут, ему грозит лишение свободы от трех до семи лет.
- Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщал, что местная власть Броваров несколько раз обращалась к руководителю области и начальнику управления инфраструктуры Киевской ОГА относительно ситуации с пассажирскими перевозками. Впрочем в Киевской ОГА эти обращения игнорировали.