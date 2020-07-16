50 участникам стрельбы в Броварах были объявлены подозрения, 18 из них являются членами организованных преступных группировок. В то же время заказчиков до сих пор не нашли.

Під час координаційної наради прокуратури, поліції та СБУ генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що впродовж пів року знешкоджено 11 організованих банд. 8 з них у Київській області – серед них і ті, які влаштували стрілянину в Броварах, пише УНІАН.

За цей час викрито лише два угруповання, які застосовували зброю та вибухівку як знаряддя злочину.

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У поліції також оприлюднили статистику злочинів в Україні за 2020 рік:

Загальна кількість вчинених злочинів у порівнянні з минулим роком зменшилась на 18%.

З початку 2020 року в Україні вчинено 193 злочини із застосуванням вогнепальної зброї.

Три чверті з них вже розкрито.

Завершено розслідування у 257 кримінальних провадженнях. Із 32 умисних убивств та замахів, учинених із використанням вогнепальної зброї та вибухових речовин, поліцією розкрито 27.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що важливим інструментом протидії вуличній злочинності є впровадження та широке використання Національною поліцією систем відеонагляду.

Стрілянина у Броварах: що варто знати