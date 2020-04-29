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      БЛОГ Тимофій Милованов
      Ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

      Ринок землі є: що треба, аби він запрацював?

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      Коли почне працювати ринок землі і що для цього треба?
      Коли почне працювати ринок землі і що для цього треба? / dyvys.info

      Президент підписав закон про обіг землі. Створено ринок. Нарешті. Після 20 років мораторію.

      Не розумію, що заважало створити ринок землі раніше. Не розумію, чому ми втратили два десятиріччя.

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      Без ефективних ринків не буде успішної економіки. А ринків у нас немає. Базари є, а ринків немає. Точніше, базари були, але їх закрили на карантин. Сподіваюсь відкриють, бо інакше найменшому бізнесу буде все.

      Нам потрібні всі базові ринки – капіталу, землі та праці. Жоден з них сьогодні не працює нормально. Без ринку капіталу не буде інвестицій. А без ринку праці, не буде підвищення продуктивності праці та зростання зарплат до європейського рівня. Нам потрібні ринок технологій та ринок інтелектуальних прав власності. Також нам потрібен нормальний, чесний ринок ЗМІ. Не той, де найпопулярніші канали є збитковими і фінансуються політиками та олігархами.

      Але жодні ринки не можуть існувати поки не працюють суди. Передумова успішної економіки і ефективних ринків – захист прав власності. Ви інвестор – тоді вас не можна кинути і ви завжди можете повернути або свою інвестицію або заставу. Ви працівник – ок, вам завжди заплатять те що вам винні, і по ринковими цінам. Ви науковець з геніальною ідеєю. Ви отримаєте відсоток від прибутку. Ви фермер, який працює на землі і готовий платити ринкову вартість за її користування. Тоді, ніхто вас не може з землі зняти. Ні чиновник, ні поліціант, ні політик.

      Закон про обіг землі підписаний – це історичний крок в напрямку розвитку ринкової економіки та розбудови заможної України.

      Автор: Тимофій Милованов
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Інвестиції 24 Ринок праці Судді Ринок землі
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