Як зазначається у статті "Сталеве вікно інвестицій", ArcelorMittal разом із своєю фінансовою звітністю оприлюднив і також другу кліматичну доповідь.

Згідно із нею, компанія має намір до 2030 року скоротити викиди вуглецю в атмосферу на 25%. Також планується будівництво в іспанському місті Сестао першого в світі сталеливарного заводу з нульовими викидами.

Підприємство планує виробляти сталь із застосуванням технології прямого відновлення заліза (DRI). Вартість цього проєкту оцінюється в 1,1 млрд доларів.

Японська компанія Nippon Steel вирішила зосередитися на збільшенні прибутку від закордонних операцій, скориставшись зростаючим попитом на автомобільному ринку. Так з’явився план із розширення потужності спільного підприємства з ArcelorMittal в Індії до 15 млн тонн річних.

Розквіт металургійної галузі зацікавив не лише Японію. Бразильська Gerdau зважилася вкласти 500 млн доларів в розширення заводу Ouro Branco в штаті Мінас-Жерайс. У липні компанія вже повернула в роботу зупинений в 2019 році завод Mogi das Cruzes (Сан-Паулу), а в найближчий час має намір відродити ще один закритий прокатний завод в Ріо-де-Жанейро.

Ці плани компаній вказують на те, що глобальна металургія переживає сьогодні розквіт. Але існують побоювання, адже невідомо, скільки це буде тривати. Тож швидше за все, хто першим вкладе інвестиції, той їх окупить.