Как отмечается в статье "Стальное окно инвестиций", ArcelorMittal вместе со своей финансовой отчетностью обнародовал и также второй климатический доклад.

Согласно ему, компания намерена к 2030 году сократить выбросы углерода в атмосферу на 25%. Также планируется строительство в испанском городе Сестао первого в мире сталелитейного завода с нулевыми выбросами.

Предприятие планирует производить сталь с применением технологии прямого восстановления железа (DRI). Стоимость этого проекта оценивается в 1,1 млрд долларов.

Японская компания Nippon Steel решила сосредоточиться на увеличении прибыли от зарубежных операций, воспользовавшись растущим спросом на автомобильном рынке. Так появился план по расширению мощности совместного предприятия с ArcelorMittal в Индии до 15 млн тонн годовых.

Расцвет металлургической отрасли заинтересовал не только Японию. Бразильская Gerdau решилась вложить 500 млн долларов в расширение завода Ouro Branco в штате Минас-Жерайс. В июле компания уже вернула в работу остановлен в 2019 году завод Mogi das Cruzes (Сан-Паулу), а в ближайшее время намерен возродить еще один закрытый прокатный завод в Рио-де-Жанейро.

Эти планы компаний указывают на то, что глобальная металлургия переживает сегодня расцвет. Но существуют опасения, ведь неизвестно, сколько это будет продолжаться. Так что скорее всего, кто первым вложит инвестиции, тот их окупит.