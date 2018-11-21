09:08
21 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Навіщо Путіну печери. Мультяшна пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:33, сьогодні
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, 19 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Ризик виникнення алергії: науковці дали прогноз на тиждень

      62 Читать новость на русском
      Цього тижня в Україні низький ризик виникнення алергії
      Цього тижня в Україні низький ризик виникнення алергії / stm.net.ua

      Цього тижня, 20-26 листопада, Україні прогнозують справжню зиму з мінусовими температурами, а, отже, у більшості регіонів повітря очиститься від алергенів.

      Про це повідомляє Європейська аероалергенна мережа.

      Читайте також: Алергія на мило у дитини: як виявити та що робити

      Спори грибів у низьких концентраціях очікуються лише в Ужгороді та на Півдні України (Одеса, Миколаїв, Херсон, Сімферополь). Тільки у цих містах прогнозуються плюсові температури, особливо – наприкінці тижня.

      алергія в україні
      Ризик для алергетиків 20-26 листопада

      А тому алергетикам важливо захищати себе від проявів холодової алергії, а також – потурбуватись про майбутній сезон пилку, який розпочнеться вже через декілька місяців.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Новини України Здорове життя Алергія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Всепрощаючі українці, або Катів нашого народу треба покарати
      сьогодні , 08:35 Всепрощаючі українці, або Катів нашого народу треба покарати
      Ігор Лапін 231
      День гідності та свободи: історія Євромайдану та програма заходів в Україні
      сьогодні , 08:37 День гідності та свободи: історія Євромайдану та програма заходів в Україні
      2816
      "Бути Астрід Ліндгрен": як жила авторка книжок про Карлсона та Пеппі Довгупанчоху
      сьогодні , 07:03 "Бути Астрід Ліндгрен": як жила авторка книжок про Карлсона та Пеппі Довгупанчоху
      Юлія Ліпенцева 195
      "Нам выбили дверь люди в камуфляже и масках": чем заканчивается забастовка в "ЛНР"
      сьогодні , 04:10 "Нам выбили дверь люди в камуфляже и масках": чем заканчивается забастовка в "ЛНР"
      Денис Казанський 851
      Як Міноборони краде гроші на закупівлях харчування для українських військових: шокуючі цифри
      20 листопада , 23:00 Як Міноборони краде гроші на закупівлях харчування для українських військових: шокуючі цифри
      Віталій Шабунін 735
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       10 січня , 16:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук