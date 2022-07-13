Відповідну інформацію про ймовірного вбивцю рух встановив, проаналізувавши різні джерела. Виявилось, що ймовірний злочинець також був технічним кандидатом в Київраду та парламент.

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Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов розповідав, що успішний адвокат, учасник ток-шоу про одруження, порізав кохану на шматки і ночами розвозив рештки по смітниках Обухівщини.

Нєбитов також додав: "Руки і ноги склав у дорожню сумку та викинув у ставок. Загиблу дивом упізнали по брендовій сукні. Це моторошна історія смертельного кохання, цинізму, відчайдушної спроби приховати сліди злочину та професійної роботи поліцейських Київщини". Однак, зі зрозумілих причин, імені підозрюваного він не вказав.

Після аналізу різних джерел, Рух ЧЕСНО виявив, що підозрюваний – Петро Бігун, кандидат на виборах у Верховну Раду у 2019 році та на виборах у Київраду у 2020-му,

– мовиться у повідомленні.



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Їздив п'яний, балотувався у Верховну Раду та був замішаний у рейдерстві

На сайті руху ЧЕСНО у Бігуна як у кандидата у депутати є сторінка, де описана інформація про його політичну та громадську діяльність. Зокрема, що він:

у 2020 році балотувався до Київської міської ради від партії "Правий сектор";

у 2019 році – до Верховної Ради як самовисуванець по 222 округу.

Також Бігуна пов'язують з рейдерством. Адже, за даними видання "Наші гроші", в результаті рейдерської атаки Бігун став новим формальним власником ТРЦ Victoria Gardens у Львові. Проте через суд рейдерство зупинили.

Будучи п'яним, він потрапив у аварію в 2016 році, проте покарання не поніс. Хоч суд визнав його винним, але провадження у справі закрили через закінчення строку накладення адміністративного стягнення.

Ба більше, раніше Бігун працював на посаді слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва. Народився він в росії у 1985 році.

Коротко про моторошне вбивство, яке міг здійснити Бігун

На початку червня на березі водойми в селі Нові Безрадичі місцеві працівники виявили дорожню валізу з частинами тіла. Всередині були відрізані жіночі кінцівки, а також фрагменти хребта.

У Офісі генерального прокурора розповіли, що вбивця вирвав коханій серце та жіночі органи, а потім поховав її у валізі.

Під час обшуку за місцем проживання в Ірпені виявили внутрішні органи людини, а також осколкову ручну гранату РГД-5.

По брендовій сукні поліція встановила особу вбитої жінки. Наразі підозрюваний у вбивстві перебуває у СІЗО. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.

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