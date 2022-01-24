Росія може напасти на Україну: які країни хочуть евакуювати своїх дипломатів

Українська розвідка та американські ЗМІ раніше заявили, що вже наприкінці січня – на початку лютого Росія може розпочати масштабне вторгнення в Україну. На тлі можливої ескалації іноземні посольства вирішили евакуювати своїх дипломатів.

Поки весь світ закликає Росію до деескалації, у Кремлі запевняють, що "ніякого вторгнення" в Україну не планують. Однак війська, які стягнули під наші кордони та у сусідню Білорусь, говорять про інше.

До теми Питання кількох днів: ЄС готовий ввести санкції проти Росії у разі нападу

Які країни евакуюють дипломатів з України

США

Першими про евакуацію дипломатів з України заговорили у США. Американські ЗМІ ще в груді писали, що Державний департамент розглядає таку можливість. Вже у січні журналісти повідомили, що посольство США просить дозволу вивезти другорядних співробітників дипломатичної місії. Евакуацію нібито планували розпочати з 24 січня. Однак у Держдепі цю інформацію не коментували.

23 січня на порталі посольств та дипмісій США оновили рекомендації щодо в'їзду в Україну. Вашингтон ще раніше відніс нашу країну до 4-го рівня небезпеки й не рекомендував американцям подорожувати сюди. Утім тепер США дозволили працівникам свого посольства "добровільно виїхати з України". Тобто американські співробітники повинні самі вирішити, покидати нашу країну чи ні. Водночас їхнім родинам наказали повернутися у США.

Крім того, усім американцям порадили "розглянути можливість виїзду зараз".

У Держдепі уточнили, що посольство і далі працюватиме, а виїзд деяких дипломатів не означає, що Білий дім вважає ескалацію в Україні неминучою. Оновлені правила схвалили через те, що "американці можуть перебувати у небезпеці".

Реакція України

У Держдепі очікують на "раптове зростання попиту на консульські послуги в Україні". Так Вашингтон натякнув, що кількість американців, які захочуть покинути нашу країну, зросте.

Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав таке рішення США "передчасним та проявом надмірної перестороги". Він зазначив, що кардинальних зміг у безпековій ситуації в Україні останнім часом не було, адже Росія стягує свої війська до нашого кордону ще з квітня 2021 року.

Ніколенко закликав тверезо оцінювати ризики та зберігати спокій. Адже в медіапросторі шириться багато фейків та маніпуляцій, які покликані посіяти паніку.

Велика Британія

Уряд Великої Британії вирішив відкликати частину працівників свого посольства у Києві на батьківщину. Крім того, усім британцям рекомендують їхати в Україну лише у разі великої необхідності. Тих, хто вже перебуває на нашій території, закликали зареєструватись у дипустановах, а також уникати масових демонстрацій.

Важливо "Зупиніть Путіна зараз": українці вийшли на протест під посольство Росії у Вашингтоні

У Лондоні зазначили, що вважають ситуацію в Україні (крім тимчасово окупованого Донбасу) наразі спокійною. Рішення про відкликання дипломатів схвалили через "зростаючу загрозу з боку Росії". До речі, британське посольство не закриватимуть – воно й далі працюватиме.

Австралія

Уряд Австралії вже почав вивозити своїх дипломатів з Києва. Водночас усім австралійцям, які перебувають в Україні, порадили виїхати звідси. Влада зазначила, що надання консульських послуг може бути обмеженим.

Японія

МЗС Японії закликало своїх громадян покинути Україну, а заплановані поїздки скасувати.

Незалежно від мети, ми закликаємо вас скасувати заплановану поїздку і закликаємо всіх японців, що перебувають в Україні, покинути країну, поки комерційні літаки є в експлуатації,

– мовиться у повідомленні.

Росія, – ЗМІ

Офіційної інформації від Кремля про евакуацію російських дипломатів не було. Однак американське видання The New Yourk Times дізналося, що 5 січня з України на автобусах виїхали 18 осіб – це нібито діти та дружини російських дипломатів.

Крім того, Кремль буцімто планує вивезти ще 30 осіб з посольства в Києві та консульства у Львові. Дипломатам Росії в інших українських містах нібито наказали готуватися до від'їзду. Про такі дії Москви буцімто вже знають у Вашингтоні.

Хто не планує відкликати дипломатів

Європейський Союз

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що не бачить причин для евакуації дипломатів з України. Наразі тривають переговори з Росією.

Ми не збираємося робити те саме, що і США (евакуйовувати дипломатів – 24 канал), оскільки ми не бачимо для цього якихось конкретних причин,

– пояснив Боррель.

24 січня відбудеться нарада міністрів закордонних справ країн ЄС щодо безпекової ситуації у світі, зокрема в Україні. На ній дипломати чекають пояснень від держсекретаря США Ентоні Блінкена з приводу рішення Вашингтона.

Німеччина

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що питання безпеки їхніх дипломатів викликає тривожність, однак відсилати працівників посольства додому наразі не планують. Водночас Берлін дозволив "добровільний виїзд" з України сім'ям дипломатів, а також рідним членів німецьких організацій. До речі, квитки додому для них оплатить уряд.

Зазначимо, що німецькі ЗМІ пишуть про інше. Так, видання Bild повідомило, що Берлі вже розробляє план евакуації дипломатів у разі погіршення ситуації в Україні. Однак німецька влада цю інформацію спростувала.

Федеральне міністерство закордонних справ наразі не вживає жодних заходів для зменшення кількості співробітників посольства (Німеччини в Україні, – 24 канал) або членів їхніх сімей,

– зазначили у відомстві.

Читайте також Росія відправила на військові навчання до Білорусі винищувачі Су-35С

Естонія

Посол Естонії у Києві Каймо Кууск назвав ситуацію у Києві "спокійною". Він вважає, що причин для паніки немає.

"Нещодавно прогулювався Майданом і почув там навіть естонську мову. Звичайний вихідний день", – наголосив дипломат.

Він наголосив, що зараз Росія намагається залякати людей, адже загроза вторгнення існує вже 8 років. Тому до активних бойових дій слід бути готовим завжди.

Австрія

У МЗС Австрії вже розробили план евакуації своїх дипломатів. Однак наразі його не планують реалізовувати. Адже відомство вважає, що важливо "тримати очі та вуха відкриті у Києві".

Польща

Уряд Польщі не планує відкликати працівників посольства на батьківщину. Водночас у міністерстві закордонних справ зазначили, що "уважно стежать за ситуацією в Україні".

Останні новини про можливість нападу Росії

Це може вас зацікавити – які країни НАТО є на стороні України: відео

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.