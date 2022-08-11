До багатьох систем російського озброєння підірвана довіра

Відповідну інформацію повідомили у розвідці Міноборони Великої Британії. Причиною став винятковий попит на озброєння власних сил в Україні та посилення впливу санкцій Заходу.

До речі У кремлі спантеличені вибухами на аеродромі в Новофедорівці, а Київ цьому сприяє, – ISW

Як розповіли в британській розвідці, військово-промисловий потенціал росії через агресію проти України перебуває під значним тиском.

Окрім того, у британському відомстві наголосили, що довіра до багатьох систем російського озброєння була підірвана через їхній зв'язок з поганою ефективністю у війні в Україні.

Що ще повідомили у розвідці Британії

У повідомленні йдеться, що білорусь нещодавно оприлюднила подробиці про новий модернізований всередині країни основний бойовий танк Т-72Б.

білорусь, ймовірно, розробила це альтернативне рішення замість програми модифікації, щодо якої був контракт з російською державною компанією "Уралвагонзавод".

Втрати росії у бронетехніці

Зранку 11 серпня у Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати російської армії у війні проти України. Відповідно до цих даних, росія в Україні вже втратила близько 4100 бойових броньованих машин.

Значних втрат окупанти зазнали й в іншій техніці. Зокрема, ЗСУ знищили 1846 танків, 3018 автомобільної техніки та автоцистерн і 90 одиниць спеціальної техніки.

Варто додати, що від 24 лютого, коли росія розпочала повномасштабну війну проти України, вже загинуло 43 тисячі окупантів.

До уваги – знищена російська техніка у центрі Львова: дивіться відео