Росія Шишкіна: подружжя з російського регіону вразило ім'ям своєї дитини

У Воронезькій області Росії Микола та Наталія Шишкіни вирішили назвати свою новонароджену доньку красномовним ім'ям Росія. До слова, це вже шоста дитина в активі подружжя.

Відповідна інформація з’явилася на сайті РАГСу Воронезької області.

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Зазначається, що серед тих, хто вітав багатодітних батьків з черговим поповненням, був і представник правлячої партії "Єдина Росія". Політик побажав сім'ї процвітання, здоров'я, успіхів у навчанні дорослим поколінням, а також подарував їм сувенір.



Росія стала шостою дитиною у родині Шишкіних

Також подарунки Шишкіним подарувала і представниця районної жіночої ради.

"Подружжя Шишкіних було вдячним гостям за увагу, подарунки та добрі слова. А маленька Росія весь час спокійно спала на руках у мами, не помічаючи того, що відбувається навколо", – підкреслюють у РАГСі.

За інформацією російських ЗМІ, Росією дівчинку назвали не лише з патріотичних міркувань, а також батькам було важливо, щоб в імені маляти було дві приголосних разом (російською у слові Росія відбувається подвоєння "с" – "Россия" – "24"). Такої традиції родина Шишкіних дотрималась і щодо старших дочок, яких батьки нарекли Каміллою, Жанною та Ізабеллою.

Додамо, що у Воронезькій області, а саме у місті Павловську, до цього випадку вже була одна Росія – дівчинка з таким ім'ям народилася в січні 2009 року в родині Володимира та Марини Киценків, а зараз вже ходить до третього класу. Між іншим, її брата звуть Володимиром, відтак свого часу був жарт: "Володимир Володимирович побачить, як Росія підніметься з колін і встане на ноги".