Злочини росіян проти мирних українців давно шокували увесь цивілізований світ. Загарбники не втомлюються доводити, що лише їх повна ізоляція зможе позбавити світ від тих жахіть, які вони несуть за собою.

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Розстріл чоловіків у полі

Антон Геращенко повідомив про черговий злочин російських окупантів проти мирних українців. Їхніми жертвами на Харківщині стали батько двох дітей та його друг.

Колишній працівник поліції Антон Щербаков 27 лютого виїхав з села Вільхівка з дружиною, дітьми та другом. Вони їхали на двох автівках: жінка з дітьми попереду, він з другом прямував за нею на автомобілі Toyota.

Ворожі солдати зупинили їх на блок-пості, у Щербакова під час огляду виявили дві рації. Жінка показала свідоцтво про шлюб та народження дітей, довівши, що Антон її чоловік та прямує за нею. росіян це не переконало – вони посадили Щербакова з другом у "КАМАЗ", за кермо Toyota сів один з окупантів.

Тіла чоловіків були знайдені після звільнення Вільхівки від росіян. Чоловіки були застрелені у потилицю, їх руки були сковані кайданками. Автомобіль Toyota окупанти спалили неподалік.

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