У Генштабі зауважили, що загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.
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Росіяни продовжують обстрілювати Україну
Впродовж доби противник завдав по Україні 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, а також здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах населених пунктів Гола Пристань та Херсон. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є жертви серед цивільного населення.
Найскладніша ситуація у Донецькій області, де тривають важкі та інтенсивні бої.
Проте ворог також зазнає втрат. За добу Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Наші ракетники й артилеристи, своєю чергою, уразили 2 райони зосередження живої сили противника.
Що відбувається на тимчасово окупованих територіях
Противник продовжує заходи з примусової паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях. Зокрема в місті Кремінна Луганської області працівникам так званих "державних підприємств ЛНР", які не перебувають в черзі на отримання російського паспорта, знижують зарплатню на 30%.
На тимчасово зайнятих територіях Херсонської області окупанти посилюють фільтраційні заходи. Для проведення перевірок місцевого населення з проукраїнською позицією в Новотроїцьке прибули співробітники ФСБ.
На Херсонщині росіяни вербують школярів
Крім цього, для поповнення втрат в живій силі, окрім мобілізації, окупанти також проводять пропагандистсько-агітаційну роботу серед молоді. Зокрема в школах Скадовського району Херсонської області окупанти створюють кадетські класи з посиленою військовою підготовкою.
Російські загарбники цинічно обіцяють, що випускникам цих класів нібито будуть надавати пільги при вступі на контрактну військову службу у вигляді призначення на сержантські посади.