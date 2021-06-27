На змагання зареєструвалися близько 600 учасників, їх поділили на 10 запливів по 60 людей. Відбувався цей чудернацький захід з назвою Bubble Baba Challenge 26 червня.

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Правила змагань

Його учасники сплавлялися Лосівським порогом на надувних жінках, а вболівальники на березі їх активно підтримували. "Гумова жінка – це не більше, ніж засіб пересування", – такий є девіз змагання.

Переможцем стає той, хто першим досягне фінішу й не загубить ляльку на дистанції. При реєстрації кожен учасник отримував чіп, за допомогою якого мав "чекінитися" на старті та фініші.

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Сплави на гумових жінках – багаторічна традиція

Вперше такі змагання у Росії провели ще у 2003 році. Відтоді їх організовували щорічно, аж до 2012 року. Втім, потім традиція перервалася, захід заборонили.

Як пояснили організатори, це сталося через будівництво мостів та "інші адміністративні причини". У 2021 році на радість сотням "спортсменів" змагання вдалося поновити.



Черга на реєстрацію у 2021 році / Фото "Бумага"