Деталі моторошного вбивства

Трагедія трапилася у місті Гай близько 04:45 за місцевим часом. Про це заявили у слідчому комітеті Росії.

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Вогнеборці виїхали на гасіння пожежі у квартирі багатоповерхівки на вулиці Молодіжній. На місці події вони виявили тіла двох дівчат з ознаками насильницької смерті. У дворі будинку знайшли ще одне жіноче тіло з такими ж слідами.

Спершу повідомляли, що дівчат вбили сокирою. Згодом цю інформацію заперечили – на тілі жертв виявили численні колото-різані рани.

Дивіться відео з двора будинку, де вбили трьох студенток:

Поранена дівчина намагалася втекти

За даними телеграм-каналу SHOT, у вечір трагедії вдома у дівчат була вечірка. У квартирі, яку вони всі троє орендували, знайшли пляшки з-під алкоголю.

18-річну Адилю Карімову та 19-річну Зульфію Санкіну нападник вбив всередині квартири. Їхня 17-річна сусідка Айгіза Уметкулова поранена вибігла на вулицю. Дівчина встигла пройти 70 метрів, а після того померла.

Наразі слідчі з'ясовують, хто ще був з дівчатами на вечірці.

Що відомо про ймовірного вбивцю

ЗМІ опублікували фото ймовірного підозрюваного у вбивстві дівчат. Ним виявився 18-річний Анвар Сингізов. Додамо, що наразі поліцейські офіційно не оголошували йому про підозру у вбивстві.

Сам хлопець усі звинувачення від населення заперечує. Він каже, що у той час був в Уфі, а з вбитими дівчатами вже давно не спілкувався.

З дівчатами я давно не спілкувався. Так, привіт – привіт, па-па – па-па. Це все. Мені пишуть журналісти, по телевізору кажуть. Не знаю вбивцю, взагалі не знаю,

– сказав Сингізов.

Зауважимо, правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про вбивство двох та більше осіб.



Підозрюваний у вбивстві дівчат