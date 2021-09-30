Детали жуткого убийства

Трагедия случилась в городе Гай около 04:45 по местному времени. Об этом заявили в следственном комитете России.

Интересно "Засветился" на протестах: что известно о программисте, который убил сотрудника КГБ в Беларуси

Пожарные выехали на тушение пожара в квартире многоэтажки на улице Молодежной. На месте происшествия они обнаружили тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома нашли еще одно женское тело с такими же следами.

Сначала сообщали, что девушек убили топором. Затем эту информацию опровергли – на теле жертв были обнаружены многочисленные колото-резаные раны.

Смотрите видео со двора дома, где убили трех студенток:

Раненая девушка пыталась убежать

По данным телеграм-канала SHOT, в вечер трагедии дома у девушек была вечеринка. В квартире, которую они все трое арендовали, нашли бутылки из-под алкоголя.

18-летнюю Адилю Каримову и 19-летнюю Зульфию Санкину нападавший убил внутри квартиры. Их 17-летняя соседка Айгиза Уметкулова раненая выбежала на улицу. Девушка успела пройти 70 метров, а после этого умерла.

Сейчас следователи выясняют, кто еще был с девушками на вечеринке.

Что известно о предполагаемом убийце

СМИ опубликовали фото подозреваемого в убийстве девушек. Им оказался 18-летний Анвар Сингизов. Добавим, что сейчас полицейские официально не объявляли ему о подозрении в убийстве.

Сам парень все обвинения от населения отрицает. Он говорит, что в то время был в Уфе, а с убитыми девушками уже давно не общался.

С девушками я давно не общался. Так, привет – привет, пока – пока. Это все. Мне пишут журналисты, по телевизору говорят. Не знаю убийцу, вообще не знаю,

– сказал Сингизов.

Заметим, правоохранители открыли уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.



Подозреваемый в убийстве девушек