В Росії погіршується ситуація з COVID-19

Попередній рекорд було встановлено напередодні – тоді виявили 57 212 нових випадків коронавірусу. У Москві також максимальна кількість нових випадків – 17 528, днем ​​раніше їх було 16 094

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Загальна кількість хворих досягла показника 11 108 191. Минулої доби від ускладнень коронавірусу померло 679 осіб, а всього від початку пандемії – 326 112 людей.

Одужали 10 023 622 особи, у тому числі 23 045 пацієнтів виписано з лікарень впродовж останньої доби.

Домінує штам Дельта

Новий штам Омікрон зафіксований у 64 із 85 регіонів Росії. Його частка у нових випадках зараження майже не змінилася:

на Дельту припало 51,9% заражень,

на Омікрон,

інші не панівні штами – 48,1%.

Росіяни не захищені проти коронавірусу

Нагадаємо, в Росії вакцинують проти коронавірусу лише препаратами власного виробництва. Схвалених вакцин ВООЗ та іншими регуляторами в РФ немає. Натомість "Спутник" має сумнівну ефективність.

Зокрема, Всесвітня організація охорони здоров'я та Євроагентство з лікарських засобів досі не дали дозвіл на використання "Супутника V", адже російська сторона так і не показала кінцевих даних щодо ефективності та безпеки вакцини.

Ба більше, британські спецслужби заявили, що Росія викрала формулу коронавірусної вакцини, яку розробила компанія AstraZeneca. Саме її нібито використали в РФ при розробці вакцини "Супутник V".

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